【5000元消費券】把握最後機會！消費券重新登記安排今日6時截止

政府早前推出消費券特別安排，讓已遞交申請但因資料有誤或不齊全等原因而未獲進一步處理的登記人，可於今日（9月15日）下午6時或之前以書面表格重新登記。

政府發言人提醒有關市民須於9月15日或之前，親身或委託信任的親友前往消費券計劃秘書處或臨時服務中心，遞交書面表格以重新登記，辦公時間均為上午9時至下午6時。

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遞交書面登記地址：

消費券計劃秘書處－九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓

臨時服務中心－中環郵政總局

臨時服務中心－大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心

臨時服務中心－屯門良景邨良景社區中心

值得注意的是，上述特別安排不適用於已被確認為不符合計劃資格準則或從未在登記期內遞交登記的市民。另外，每名合資格登記人只可透過此特別安排以書面表格重新登記一次。市民在遞交書面表格前，須確保所提供的資料正確及齊全，及已釘附其身份證複本。經核實符合資格後，登記人會在10月1日獲發放第一期2,000元消費券。這些市民一般會在遞交登記後約一星期收到登記結果的短訊通知。

市民若已遞交登記但不確定其登記情況，請查閱政府發出的電話短訊，或透過熱綫185000的語音系統查詢。

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責任編輯：曹佩鈞

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