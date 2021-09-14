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【消費優惠】LIFETASTIC新店限定買一送一優惠

精明消費 09:00 2021/09/14

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LIFETASTIC新城市廣場新店開張，推出限定優惠。新店將會有買一送一開幕優惠，名額每日80個，先到先得，優惠期至9月16日，每人僅限購買一套（2件）。

  • 9月14至16日每日下午1時起：購買件裝草莓西瓜蛋糕，即送件裝荔枝西瓜蛋糕

 

    點擊圖片放大

地址：沙田新城市廣場1期4樓410號鋪

 

撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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