【消費優惠】LIFETASTIC新店限定買一送一優惠 精明消費 09:00 2021/09/14 分享： LIFETASTIC新城市廣場新店開張，推出限定優惠。新店將會有買一送一開幕優惠，名額每日80個，先到先得，優惠期至9月16日，每人僅限購買一套（2件）。 9月14至16日每日下午1時起：購買件裝草莓西瓜蛋糕，即送件裝荔枝西瓜蛋糕 ▼點擊圖片放大 地址：沙田新城市廣場1期4樓410號鋪 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【疫苗抽獎】HK Express送出2.5萬張雙程機票 9月16日起接受登記（附登記網站及步驟） 2021/09/13 【疫苗抽獎】HK Express送出2.5萬張雙程機票 9月16日起接受登記（附登記網站及步驟） 【消費優惠】7-11買雞胸肉零食飲品有搶手價 2021/09/13 【消費優惠】7-11買雞胸肉零食飲品有搶手價 【消費優惠】美亞廚具年度開倉低至2折 2021/09/13 【消費優惠】美亞廚具年度開倉低至2折 【好去處】九龍東如心酒店twist餐廳全新登場 4道菜午市套餐每位$208起 2021/09/12 【好去處】九龍東如心酒店twist餐廳全新登場 4道菜午市套餐每位$208起 【好去處】Keigo咖啡廳＋限定店＋影相打卡位 日本人氣插畫家Keigo中環開展 2021/09/11 【好去處】Keigo咖啡廳＋限定店＋影相打卡位 日本人氣插畫家Keigo中環開展 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 蛋 新城市廣場 New Town Plaza 沙田 蛋糕