【消費優惠】LIFETASTIC新店限定買一送一優惠

LIFETASTIC新城市廣場新店開張，推出限定優惠。新店將會有買一送一開幕優惠，名額每日80個，先到先得，優惠期至9月16日，每人僅限購買一套（2件）。

9月14至16日每日下午1時起：購買件裝草莓西瓜蛋糕，即送件裝荔枝西瓜蛋糕

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地址：沙田新城市廣場1期4樓410號鋪

撰文：hket小編

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