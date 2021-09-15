【消費優惠】Dr. Kong中秋限定折上折 全場貨品低至7折 精明消費 10:30 2021/09/15 分享： Dr. Kong網店推出中秋限定折上折優惠，全場貨品低至7折，指定鞋款或書包折後再享額外八五折，買滿600元再送紫昕姐姐音樂劇「國王與我」門券2張！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】On The List開倉 Le Creuset廚具餐具低至3折 今日 【消費優惠】On The List開倉 Le Creuset廚具餐具低至3折 【消費優惠】麥當勞APP「歎Chill級夏午茶」優惠 精選食品$15起 2021/09/14 【消費優惠】麥當勞APP「歎Chill級夏午茶」優惠 精選食品$15起 【消費優惠】LIFETASTIC新店限定買一送一優惠 2021/09/14 【消費優惠】LIFETASTIC新店限定買一送一優惠 【疫苗抽獎】HK Express送出2.5萬張雙程機票 9月16日起接受登記（附登記網站及步驟） 2021/09/13 【疫苗抽獎】HK Express送出2.5萬張雙程機票 9月16日起接受登記（附登記網站及步驟） 【消費優惠】7-11買雞胸肉零食飲品有搶手價 2021/09/13 【消費優惠】7-11買雞胸肉零食飲品有搶手價 著數優惠 飲食優惠 學界優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 音樂