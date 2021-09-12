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Gordon & MacPhail 全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣

博客 18:40 2021/09/12

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今次設計的主題是「橡木桶中的藝術」，橡木箱是由英國的Wardour Workshops家族以橡木製成，而酒瓶的設計仿如用一塊實心水晶鑿刻而成。

上兩個月獨立裝瓶商Gordon & MacPhail發出的新聞稿，只是可以見到這個陳年80年、編號340的木桶，本月，千錘百煉的威士忌——Gordon & MacPhail, Generations, Glenlivet Distillery, 80 YO, Single Malt Scotch Whisky終於登場。

這全球年份最古老的單一麥芽威士忌，限量只有250瓶，而且還要由屢獲殊榮的加納裔英籍建築師David Adjaye爵士設計，1號酒瓶將於10月7日在蘇富比拍賣，扣除相關費用將撥捐給蘇格蘭慈善機構Trees for Life。

圖中的加框特製橡木桶蓋，以及1號酒瓶、由David Adjaye親筆簽名的原裝手繪概念圖平版印刷畫，將於今年10月7日在香港蘇富比拍賣，估價80萬至150萬港元。（圖片：Gordon & MacPhail提供）

等了兩個月，相信大家一直好奇這80年威士忌是甚麼模樣。而在疫情下，這全球年份最古老的單一麥芽威士忌的發布會，也變得不一樣。

大會首先非常體貼地，預備了精美的小吃，有皇帝蟹、帶子、魚子醬、紅蝦、迷你威靈頓牛柳等等，讓大家不用餓著肚子等待發布會的開始。發布會在香港時間6:30pm開始，而在倫敦，正正是11:30am。香港的傳媒，就好像除夕倒數般，等待同步與倫敦開始發布會。

出席倫敦發布會的，包括Gordon & MacPhail董事總經理Ewen Mackintosh及品牌總監及家族第四代成員Stephen Rankin、建築師David Adjaye、蘇富比烈酒專家Jonny Fowle及主持人倫敦設計博物館行政總裁及總監Tim Marlow。首先大家最關心是盛載這陳年佳釀的酒瓶是何等模樣。據David表示，由於橡木在威士忌釀造的過程中，扮演近乎點石成金的角色，因此今次的作品，是想向橡木致敬。

（圖左至右）建築師David Adjaye、蘇富比烈酒專家Jonny Fowle、Gordon & MacPhail品牌總監及家族第四代成員Stephen Rankin及董事總經理Ewen Mackintosh、主持人倫敦設計博物館行政總裁及總監Tim Marlow。（圖片：Gordon & MacPhail提供）

日式風味木盒充滿儀式感

David設計了一個很有日式風味的木盒來盛載佳釀。「木箱表面的直柱呈現出橡樹林中樹木的形態，設計的點睛之處是木箱開合之間的光影變化。開箱時折射出的光線，模擬橡樹林間的斑駁陽光，而且讓酒瓶的現身過程充滿儀式感。」

木箱外低調地印有出品人、年份、蒸餾廠、設計師的名字，但在向上開合的時候，這些資料就會相間地出現，將光影折射。（圖片：Gordon & MacPhail提供）

事實上，無論是香港還是倫敦，都同時在現場揭曉這獨特的木盒造型。而盛載700毫升的威士忌酒瓶，則外形如寶石般有不同的棱面，三面凹陷的部分，則方便大家手握酒瓶。流線型的核心則由經驗豐富的工匠以人手逐一吹製而成，並由蘇格蘭酒器製作專家Glencairn Crystal Studio監製。 

打造精緻酒盒讓傳媒親嘗

外貌雖好，如果缺少了內涵也不成。主辦單位非常用心地打造了一個為當日出席的傳媒而設的酒盒，「開箱」的過程充滿驚喜。

給傳媒的酒盒上有這一行字：The Future is shaped by what you do today。1940年2月3日，Gordon & MacPhail的主腦人George Urquhart及其父John將Glenlivet Distillery的威士忌注入定制的 Gordon & MacPhail木桶內，才有今天這80年難得一見的佳釀。

原來內裏除了有介紹這陳年佳釀的小冊子外，還有一個印有80字樣的小酒杯、一枝3cl的80年威士忌，以及一個小小的橡木果紀念品。這橡木果是由今次負責製作橡木箱禮盒的英國Wardour Workshops製作，以承載過這款80年佳釀的木桶的木條所製成，特別有紀念價值。

過往的經驗，這些極之矜貴的威士忌，傳媒通常只有看的份兒，能夠真正品嘗到價值不菲佳釀的機會少之又少。Gordon & MacPhail的慷慨，讓傳媒體會到這80年歷史佳釀的真正魅力。

3cl的80年威士忌，已足夠傳媒回味。

慈祥「老人家」顯風采

如果用擬人法去比喻的話，Glenlivet Distillery 80年是一名慈祥的老人家，一點也沒有恃老賣老的霸氣。香氣清新，味道有著蜜糖的點綴，中段又有柑橘的果香，收結還有黑朱古力、拖肥增添層次及油潤口感。這名「老人家」最後慢慢地、溫柔地沉澱下去，沒有激盪，很女性化。

當然這是沒有加水的情況下品嘗，加了水後澎湃很多，增加了辣度，增加了橡木的風味。蘇格蘭著名威士忌作家Charlie MacLean曾說過，Glenlivet Distillery 80年充滿活力，讓人非常滿足，是他嘗過最頂級的麥芽威士忌之一。筆者也同意，尤其是未加水的情況下，原汁原味品嘗。

一般有關威士忌的資料，都印在酒標上，但這枝Glenlivet Distillery 80年則低調刻在酒瓶的木蓋上，非常型格。（圖片：Gordon & MacPhail提供）

Info

如欲購買Glenlivet Distillery 80年，可上https://www.gordonandMacPhail.com網址登記。酒瓶亦會在10月香港蘇富比拍賣預展中亮相。

 

 

 

 

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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