【職場增值】想工餘時間賺多份糧？4個技巧教你兼顧正職同時開始副業

新一代年輕人想法多，不少人亦都深明「一份工不能打一世」的道理，因此在正職以外的工餘時間積極開拓自己的副業，但求多份收入，就算他日被炒都不怕失去收入來源。不過知易難行，正職平日已經忙到要加班，下班後還要處理自己的副業，並不是人人都有時間和心力做到。但如果副業是你的興趣，也許就能激發起你的動力，以下介紹4個技巧，幫你兼顧全職工作同時開始副業。

1. 選擇自己喜歡的事

正職工作可能未必是你喜愛的工作，若下班後做的副業也不是自己熱愛的工作，就難以有動力繼續做下去。開展副業前，應該先想一想自己對甚麼事情既熱愛又熟悉，一旦找到就不要猶豫，立刻開始做。做副業除了是增加自己的收入外，也可令自己發展更多技能，選擇喜歡做的事，便可以長久做下去。

2. 制定工作時間表

香港人工作繁忙，下班後只想放鬆休息，但副業不像正職有固定的上班時間，工作時間及內容大多靠自己規定和騰出時間，此時制定工作時間表就相當重要。假設你的副業是做數碼營銷，你可以先安排未來一周的工作、分配每天工作量、制定休息時間、訂立每月指標等，工作時間表也可以讓你定時跟進工作進度，讓副業逐漸走上軌道。

3. 尋找運用合適的平台

現時有不少平台專為Freelancer（自由工作者）而設，例如如果你的副業是做設計，可找一些專門為僱主及自由工作者配對的平台，以擴大知名度，建立自己的品牌和網路。尋找適當的平台並加以利用，可令你的副業做得更輕鬆。

4. 持之以恆

大部分的副業都不會在瞬間獲得成功，因為受工作時間和人力所限，很多時需要幾個月甚至數年才有起色。不少人都曾開展過副業，但很多都在短時間內未看到成功的跡象便開始放棄。但是，開展副業保持耐心很重要，如果已經開始了一段時間也未有看到很大的回報，可以先找其他兼職，但不要放棄。

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責任編輯：嚴熹曼

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