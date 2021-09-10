【職場你點睇】工程界網民1年轉1次工　5年人工12K升到28K　驚轉得太密？

有無數過自己從畢業出社會工作後，轉過幾多份工呢？以前讀書時，我們總被勸說一份工作最起碼要做滿多少年，因為怕轉工太頻密會被僱主認為不穩定，影響求職成功率。但近日有位從事工程行業的網民，在討論區以「每年轉一次工算唔算癲」為題，分享過去5年的薪酬變化。這位網民這5年來人工由12,000元，第2年有25,000元，第3年為22,000元，第4年為26,000元，到第5年為28,000元。有不少網友表示欣賞他的做法，引起網民熱烈討論。

■網民點回應轉工頻繁呢■

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雖然好多人都認為工作要穩定，不過不同的行業其實有不同的需求。只要了解自己的行業需求情況，各位打工仔應該要積極為自己爭取更合理的工資。例如近年IT及工程行業人才缺乏，有關方面的需求大於供應，轉工後人工自然會較理想。所以要擺脫過去認為「頻繁轉工一定不好」的思維，不過一份工作的好與壞除了人工上的加幅外，亦應考慮公司福利、打工仔的個人需求、工作地點、工作時間、彈性等。只要找到適合自己的工作。

各位打工仔，你又認為多久轉一次工是最理想呢？

責任編輯：陳玉蓮

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