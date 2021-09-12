【孕婦保險】孕婦嬰兒都有保障？　產科保險涵蓋先天性疾病及併發症

現年30歲的李小姐正計劃生育，想知道哪些險種提供產科保障。坊間普遍認為住院及手術醫保可以為產科提供實報實銷，簡單說即是「包生仔」，此觀念絕對是錯誤的。

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不少人會購買醫療保險，惟在醫療保險一般的不保事項中，已清楚列明將懷孕及產科相關的賠償排除在外，不過，市面上仍有不少產科專科保險供準媽媽選擇，主要分為兩大系列：其一是保障整個孕程風險，只要已懷孕7周至36周都可以投保；其二是只保障生產時所產生的費用支出，也是相對比較熱門的險種，包括順產、剖腹產、甚至難產，由於等候期通常是9個月後，技術上應該是投保後才開始努力「造人」。

賠償涵蓋孕婦及初生嬰兒

以保障孕程為例，範圍包括「準母親產前產後保障」及「新生兒保障」。主要是賠償負面的風險，針對孕婦的例如懷孕併發症，住院現金保險，身故保險賠償、懷孕第三期時胎死腹中、妊娠急性脂肪肝等等；而針對嬰兒的包括腦積水、顎裂、嚴重初生期黃疸、因早產而入住深切治療部、即時接受新生兒保育箱護理等等。即使投保時已知是雙胞胎甚至多胞胎，生產後每個新生兒都有獨立的保障。如在分娩過程中，因香港或澳門的醫生或醫院疏忽直接導致準母親身故或永久完全傷殘，或導致新生兒身故，保險公司將會支付一筆賠償金額作為恩恤。

照顧先天性疾病及併發症

先天性疾病往往能潛伏多年並在較年長時病發並演變成危疾，但以往保單一般不會為先天性疾病所引致的健康問題提供保障。而新式保險條款對此有所放寬，只要投保時病徵未獲發現，即使日後因先天性疾病所引致的受保疾病均提供保障。

產科保險亦有不保事項，常見不保事項有人工受孕懷孕、任何受保前已存在的情況、自願終止懷孕、美容手術等。但保險產品始終是商業合約，某程度上都有一定的「盲點」，切勿抱着「乜都包」的心態購買。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：產科保險可保潛伏性先天病（收費文章）】

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