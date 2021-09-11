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招聘軟件篩選「災難」　淘汰數百萬合適人選

個人增值 17:00 2021/09/11

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歐美國家的新冠肺炎疫情持續未完，不少公司仍實施在家工作（WFH），盡量遙距辦公，避免疫情蔓延。對於求職人士來說，網上招聘也成了新常態，許多面試改為視像形式進行。

【企業採ATS系統招聘 教你履歷表撰寫貼士：按此

據哈佛商學院最新統計，目前99%的《財富》500強企業都採用「申請人追蹤系統」（ATS）來篩選應徵者，而受訪的75%美國僱主亦有採用履歷掃描招聘軟件，用以自動篩選求職者，但卻發現錯誤拒絕合適人選，導致當地的招聘系統陷入崩潰。

美6月份空缺　達1千萬個

最新數據顯示，美國6月份職位空缺攀升至1,000萬個，意味着美國企業急需勞動力人才。然而，他們所採用的ATS軟件卻意外將成千上萬份求職履歷淘汰，不少合資格求職者在系統名單中被剔除，無緣進入面試程序。

一般來說，招聘軟件會透過簡單化的標準來劃分合格和不合格的申請人，ATS可以幫助僱主進行初步篩選。系統會自動篩走履歷表上，超過6個月沒有工作經驗的人員，但卻沒有充分了解箇中原因，例如懷孕、生病，或者僅僅是因為在經濟衰退時期難以找到工作的人。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：招聘軟件篩選「災難」 淘汰數百萬合適人選（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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