【ESG】企業減碳預計增1,400萬職位　3大綠領職業最熱門

隨着氣候變遷成為全球共同關注的議題，各國政府及企業紛紛宣布減碳目標，企業在配合節能減碳，職場上的「綠領」（Green Collar）愈來愈多。據國際能源署（IEA）在今年5月發表的《2050淨零：全球能源部門路徑圖》報告指出，淨零排放將帶動企業對再生能源的投資，預計到2030年將為全球創造1,400萬個職位。其中在開發節能電器、燃料電池，以及建築節能產業上，更將增加1,600萬個工作機會，顯示「綠領」成為未來就業市場的熱門人才。

LinkedIn盤點2018年至2020年間，職場上需求最大的綠色技能，首3項分別為：生態系統管理、環境政策、與永續採購。隨着企業和住宅增設太陽能設備，對於組裝和維修人員的需求亦大增。

風機技術員 美增長最快行業

據美國勞工統計局估計，2019年至2029年太陽能安裝商的就業增長率達到51%。至於另一再生能源風力發電前景亦被看好，據當局統計數據，風機技術人員在2019年至2029年增長最快的20大行業，其就業增長率為61%。

各大企業為了應對節能減碳，陸續增設新職位，其中「首席可持續官」（Chief Sustainability Officer，CSO）在2004年首次出現，美國化工公司杜邦（DuPont）任命Linda Fisher為首席可持續官。

大企業紛設CSO職位

人才公司Weinreb Group發現，在公司內部設立首席可持續官這個高階職位的企業數量大增。在2020年美國共有31間公司聘用首位首席可持續官，數目高於前3年的總和。當中包括星巴克（Starbucks）、通用汽車（GM）等，均在2020年增設首席可持續官職位。除了首席可持續官的高階職位，未來職場上還有不少「綠色職位」。例如，現時各國正擬定徵收碳稅的政策，企業就需要可以管理「碳」的人，在金融市場中，「碳權」亦成新的交易商品，因此亦催生了如「碳審計師」（Carbon auditor）、「碳排放交易員」（Carbon trader）等新興職位。

作者：廖淑瑩

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：企業減碳 職場3大綠色技能最熱門（收費文章）】

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