【好去處】九龍東如心酒店twist餐廳全新登場　4道菜午市套餐每位$208起

九龍東如心酒店餐廳twist最近以全新面貌登場，從原來的健身室搖身一變為可享中西合璧美食的空間。餐廳偌大的玻璃窗設計，營造居高臨下的感覺，醉人美景盡收眼底。

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twist全新推出4道菜午市套餐（208元／位，另加一），食客可先以麵包、田園沙律及精選湯品揭開序幕，主打菜式有芝士烤金沙骨黑醋汁，嚴選油脂均衡的金沙骨，配以世界3大藍芝士之一的Gorgonzola芝士及黑醋汁炮製而成。



另外還有加入了中式玫瑰露製作的香蒜玫瑰露蜆肉意粉，酒香大大提升蜆肉的鮮甜，盡顯原始風味。著名中菜蟹肉瑤柱羹亦會一改傳統風格，創新地配搭意大利雲吞，打造創意十足的金湯蟹肉瑤柱意大利雲吞。以南瓜熬製而成的湯汁色澤金黃，跟蟹肉及瑤柱更十分合拍。

twist

地點：九龍東如心酒店35樓

營業時間：每天下午12時至8時

聯絡電話：3968 8338

whatsapp：6508 0998

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責任編輯：招美寶

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