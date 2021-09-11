【好去處】Keigo咖啡廳＋限定店＋影相打卡位　日本人氣插畫家Keigo中環開展

日本人氣插畫家河尻圭吾Keigo展覽再度登陸香港！這次來到中環的Artzbrew舉辦，更將設有期間限定店、影相打卡位及Keigo咖啡廳，出售Keigo家族主題美食、場內限定紀念品。



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今次「Keigo Open House@ Artzbrew」以原作風格、真實世界比例，還原Keigo作品中的奇趣世界。參觀者可以在5大主題區域、逾10個打卡熱點中，與Keigo筆下的搞笑角色打卡合照。



展覽場內有期間限定店售賣限定紀念品、逾10個影相打卡位，和Keigo主題美食。展館猶如進入了Keigo家族的的生活空間，有高2.5米的長頸鹿、換燈膽的樹懶、做仰臥起坐的方包，充滿幽默感，還有Keigo特別為今次展覽而設的畫作以及珍貴的手繪原稿，以及只有香港有售的獨家精品。地下的Cafe亦布滿畫作，更推出多款創作料理如旋風呼拉包、造型咖啡，打卡一流。

Keigo Open House喜感生活館×お食事処×專門販売店

日期：即日至11月30日

時間：10am至7pm（最後入場時間為6pm）

地點：香港西營盤皇后大道西118號Artzbrew

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作者：王嵐

責任編輯：張頌婷

【原文：日本人氣插畫家 Keigo中環開展 限定紀念品+主題美食+打卡位】

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