剛柔並重SUV改款登場　Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Elegance

Volkswagen福士的SUV以兵分三路策略攻佔市場，三兄弟分別有T-Cross、T-Roc及Tiguan，外型上看似差不多，定位卻有稍微差別。Volkswagen Tiguan是三兄弟之中最先出道的「大哥」，車型上也是3款之中最大，相比起潮味較重的T-Cross及T-Roc，Tiguan以一身成熟穩重造型亮相。被官方稱為The European All-Rounder，兩大賣點不言而喻，事實上同級對手不少，要突圍而出不易。今次推出的小改款The new Tiguan，車價最貴，換來更齊全的裝備。

▲ The new Tiguan小改款，保持沉實優雅的外型。

新款頭燈更搶眼

改款指定動作是換上全新設計的鬼面罩，家族式的橫向線條簡單，給人熟悉的親切感，不過比以往更動感，配上鍍銀飾邊點綴增富層次，一洗以往較平板老土的感觀。車頂設有較低調的行李架，全車線條也極為簡約利落，沒有過份浮誇造型或戶外運動味，外型恰到好處。

全新的雙L車頭燈極為銳利醒目，如畫上眼線般的設計甚討好。這副名為IQ.LIGHT的前後Matrix LED智能燈組為Elegance版本才有，或可以加錢選配。頭燈可以按照駕駛及道路狀態，自行智能調節開關，達至適合的光度及分布。除了駕駛者以外，更照顧到其他道路使用者的需要，非常貼心。轉向燈亦是流動走馬款，更加有型。

▲ IQ.LIGHT Matrix LED智能頭燈，配上設計簡約的鬼面罩，盡顯less is more美感。

電椅數碼錶板全齊備

作為SUV，車廂至車尾箱也空間感十足，尾箱容量足有1,655公升，更有插頭可供電以及腳踢感應電門開關。後座空間闊落寬敞，腳位充足，中間位置的軸位可接受，不算迫狹。加上可打開的全景式天窗，感覺再開揚一點。設有三區恒溫冷氣，頭頂還有閱讀燈，乘客應該沒有投訴。

駕駛座更可享受車上齊全配備，Vienne高級真皮座椅厚實舒適，更有電動控制、記憶功能及座坐功能。多功能軚盤亦可發熱，雖然在香港只有寒冬才用得著。數碼儀表板為10.25吋，能顯示地圖導航，清晰易看。中控台的9.2吋觸控屏幕功能齊全，支援Apple CarPlay，以及後泊鏡、胎壓監測等行車資訊。雖然無線叉電欠奉，USB插頭等也是有的。

▲ 尾箱容量有1,655公升，可以放置大型物件如戶外物品。

▲ 後座空間寬敞，而且設備同樣齊全。

▲ 天窗由前座延至後座，更可以打開。

▲ 中控台以黑色為主，9.2吋觸控屏幕美觀清晰。

駕駛順暢易操控

全新Tiguan配備新一代1.5公升四氣缸Turbo引擎，提供最高150匹馬力，扭力輸出達250牛頓米，並於1,500轉時全數釋放。停車起步時雖有一點遲緩，不能要求有澎湃的輸出動力。也可能由於引擎內置主動式氣缸休止管理系統，當引擎處於低轉速、低輸出的狀態，會自動暫停其中兩個汽缸的運作，以節省燃油。

不過在加速後就漸見順暢，舒服易駕，雖然軚感較輕，但轉向反應敏銳紮實，入彎亦見穩定性。駕駛上亦實用易操控，達至Tiguan追求平衡務實的目的，但在隔音方面及車廂彈跳感則仍有改善空間。

此車配備ACC主動式定速巡航系統及車前碰撞預警等安全設備，美中不足是沒有駕駛模式可選，只有加減波撥片。共有標準Life版及豪華Elegance版兩款，分別以優惠價$299,800及$339,800發售，心郁郁想買中價位SUV車款，德國製造的Tiguan是個好選擇。

▲ 數碼錶板以實用性為主，顯示地圖及行車資訊。

▲ 1.5公升四氣缸直噴Turbo引擎，帶來動力充沛的駕駛感。

規格表

售價：$339,800

車型：5門5座位SUV

引擎：1,498 c.c. 四氣缸直噴渦輪增壓TSI EVO引擎

馬力：150ps / 5,000-6,000 rpm

扭力：250Nm / 1,500-3,500 rpm

驅動：7速DSG 半自動波箱，前輪驅動

懸掛：麥花臣（前）／多連杆（後）

制動：通風碟

車身長x闊x高：4,509 x 1,839 x 1,675mm

前／後軸輪距：2,678mm

平均耗油量：8.3L/100km

查詢： 錦龍汽車（3698 9888）