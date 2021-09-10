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【MPF】8月強積金人均終賺$2,226　日股美股基金回報表現最好

強積金 15:45 2021/09/10

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駿隆公布8月份強積金最終表現，整體強積金市場表現由最初預期蝕2,555元，變為錄得正回報。截至8月底，駿隆強積金綜合指數升0.9%，報264點，平均每人賺取2,226元，三大主要指數的表現不一。

【8月強積金人均暫蝕$2,555　港股基金跌3.3% 預設投資錄正回報：按此

■8月份強積金最終表現■

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    +2

上月日股美股基金表現好

當中，股票基金指數升1%，報374點；混合資產基金指數升1.2%，報265點；固定收益基金指收微跌0.1%，報129點。

在股票基金當中，8月份以日本股票基金的表現最好，回報有3.4%增長；其次則是北美股票基金，增幅達3.2%。美國聯儲局主席鮑威爾透露可能在年底前縮減買債規模，但強調減買債不等同加息，市場解讀為「鴿」派言論，令美股持續走強。

年初至今人均賺$7,035

若看今年初至今回報，人均強積金賺取7,035元，股票基金指數及混合資產基金指數分別錄2.6%及4.8%升幅，固定收益基金則跌0.3%。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者長綫仍可根據自身風險承受能力分段吸納股票基金，長遠而言，大中華及歐洲股票類別基金值博率較高。美國國庫債券長息有上升趨勢，美滙亦表現強勢，低風險投資者可考慮保守基金持盈保泰。

若想緊貼更多有關MPF最新消息，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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