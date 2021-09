▲ 【好去處】打卡新熱點! 荃灣廣場逾20米「秋月星光大道」迎中秋

中秋將至,無得外遊的香港人,今年可以去哪裡與家人摯愛歡度佳節、欣賞月色呢?荃灣廣場有逾20米長的「秋月星光大道」,讓你與佳人相聚於觸得到的皎月下,佳節團圓同時拍下賞月美照迎中秋!此外,荃灣廣場為了與大家歡度佳節,特意推出「月滿.共嚐」中秋歡聚消費優惠,最高送160元商場贈券。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

荃灣廣場的「秋月星光大道」由多個場景貫通,當中最矚目要數「Fly me to the Moon」,皎月觸手可及,快把握機會同親朋好友一齊打卡!

