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蘋果新iPhone推出在即　用電子消費券買機點先有著數？

博客 14:05 2021/09/10

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蘋果公司將於本港時間下周三凌晨1時舉行特別活動，一般相信都是推出全新系列的iPhone手機及其他新產品。經過去年iPhone 12帶動有史以來最強勁的iPhone換機潮後，今年新iPhone能否持續保持強勢，讓舊機用家甘心付錢升級新機，是新iPhone銷售成敗的關鍵。

不過，今年對香港用家來說還有一項特別因素，就是5,000元的政府消費券了。若大家一心想著使用消費券來購買新機，那便要留意新機的預訂及發售日期了。

用消費券買新iPhone　留意賣機時間線

市場估計蘋果下周三發佈會後，會於下周五（9月17日）開始接受新機的預訂，然後於9月24日正式派貨上市。但第二期3000元的消費券要到10月1日才到手，換言之，若一手留著5,000元消費券來買機的話，那便不用急於在下周五落單了。

不過，想一想一個玩機的真理「早買早享受、遲買平5,000」，大家都會懂得作明智抉擇吧。

蘋果專門店買機　可分單付費

綜合各方資訊，用家若要用消費券在蘋果官方渠道購買iPhone的話，最佳方法應該是到專門店，因為專門店接受用戶分單付費，即大家在用畢5,000元消費券後的餘額可用其他方式支付。

至於蘋果網店更只能接受一筆過付費，5,000元消費券相信只能購買iPhone SE。

值得一提的是，蘋果新機通常只接受網上訂購，門市買淨機未必能在一推出便有貨，果粉如要第一時間新機到手，還是乖乖自掏腰包吧。

電子支付有何著數

薑餅人留意到Tap & Go消費券用戶，原來可以在接收消費券的MasterCard 戶口中，額外增值3,000元現金，即容許以5000元消費券+3000元現金，即合計8,000元作消費，這樣最少可以搶購非pro系列的新iPhone吧。

而Tap & Go用戶在Club Shopping購物滿5,000元及8,000元，分別可獲300元及500元現金券回贈，這也蠻吸引呢。

雖然新IPhone尚未正式發佈，但一眾網上KOL早已把新機的規格曝光。薑餅人則好奇新機到底是iPhone 13還是iPhone 12S。因為有傳「13」這個數字不祥蘋果會避用，但iOS也有13版本，故這個說法不太合理。

新iPhone Pro感光力提升

至於今年iPhone最大的賣點，相信便是其維持了4年同樣大小的留海位置，將會在今年略為縮小，這也代表用戶有更大的屏幕收看內容。現在更有消息指明年的新機將會採用屏下技術，留海將不復存在。那麼大家會讓舊機再戰一年嗎？

另一項重要的轉變據報便是拍照鏡頭的提升。雖然蘋果不以高像素作為主打，但拍照效果一直保持水準，這當然要歸功於蘋果對軟件所下的苦工了。

據報今年Pro 系列所有的感光元件的感光能力都有 15% 的提升，超廣角相機更是有 40% 的進步，光學防手震的運作將會更平穩，相機會有新的演算法，夜拍時能辨識物體提供結構銳利化、調整陰影，並減少周邊光源的影響，還原出景物的正確色彩，另外夜景模式也將會辨識星空，自動調整拍攝模式。

這樣看來新機的拍照功能實在有明顯的提升，大家就拭目以待吧！

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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