投身金融行業5貼士　具分析及表達能力　獲聘機會較高

僱主除了要求成績好及具競爭力的員工，更希望團隊有同理心，以及面對改變的心態。

筆者不才，但仍然想與青年人分享趁在求學時期如何裝備自己，為進入金融行業（銀行和證券公司）作準備的一些貼士。

【分享金融工作經驗 欲投身行業如何裝備：按此】

1. 着重組織及分析能力

雖然一般主修會計、財務、統計或經濟的同學會有優勢，但投資銀行或金管局並沒有指定應徵者要主修甚麼科目，有一點肯定的是，對學科成績的要求GPA起碼要達到3.2以上。僱主更看重應徵者的特質包括組織及分析能力，願意接受新事物及主動尋求解決問題，接受挫折及團隊精神。換言之，不管讀歷史、考古、語言、哲學、數學、物理、法律、電腦或科技等科目，也同樣有機會獲聘。

2. 在學期間做暑期工或實習生

畢業那年才見工是可以的，但最好在Year 2前申請做暑期工，做足資料蒐集，不成功的話到下一年還有機會試。如果做過暑期工便會增加見習生申請被取錄的機會，因為公司對你多些了解及信心，自己認識公司也能作出更好的選擇。

3. 放開眼界認識世界

單有熱誠和興趣不夠，同學也要多了解本地、內地和世界的政經環境及投資狀況，不要固步自封。要放開眼界和增值自己，不要只顧着自己有興趣的事物，Play hard & learn hard要取平衡，將來回望發覺玩少一些也是值得的。

4. 了解自己強弱 勇於接受改變

堅持和耐性重要，清楚了解及接受自己的強、弱處，投入學習，勇於接受改變或踏出舒適區，因為市場變化更大及頻密，不要害怕表達個人看法和發問。

5. 多分享及幫助別人

最後希望同學多分享及幫助別人，不用擔心當前沒有經濟能力，因為幫人並不一定要錢，一個微笑、提示、關心、善念也可以。幫人也是幫自己，因為研究說習慣分享會為自己帶來快樂和正能量，看事情會正面一些和不易跌倒。

僱主除了要求成績好及具競爭力的員工，更希望團隊有同理心及面對改變的心態。

在此祝各位同學學業進步，前途光明。



【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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