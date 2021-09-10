【財金投資名家講座】陸叔輸得甘才有深刻教訓　「哭股喪」不如積極研究應對策略

著名股評人陳永陸在金融界打滾近半世紀，累積多年投資經驗，他有何心得與讀者分享？他在2000年毅然放棄金融界高職後，就投身成為全職獨立股評人至今，到底他有沒有退休打算？對於年屆退休的人來說，應抱甚麼心態去應對？

陳永陸提醒，「輸錢皆因贏錢起」，買股票第一舖贏錢並不是一件值得高興的事，他憶起自己在1987年股災首次買股票輸錢的慘痛經歷，坦言「輸得好甘」，但由於有深刻的教訓，在了解自己所犯的錯誤之後才開始贏錢。

他又指，若在低位買入一隻股票，並覺得長遠有前景的話，切勿太過介意短綫的損失。在面對股災時，更應該抱積極的態度，研究一下應對策略，而不是愁眉苦臉「哭股喪」。

陳永陸成為股評人數十載，並主持電台節目，成功累積到三代聽眾。他自言，秘訣在於用心去講，多用顯淺的方法去解釋深奧難明的概念，而有經驗的股評人更具說服力，即使是年輕人都會樂意聽他說故事。

被問到會否退下來，他直言自己永不言退，自己仍喜歡與人相處及應酬。他更勸勉已屆退休年齡的人，要保持年青心態，即使公司要求退休，仍要建立自己的興趣。

00:09 - 03:19 過去的投資經歷是怎樣？ 03:22 - 05:38 如何可以達到財務自由的境界？ 05:43 - 07:54 作為一位跨過三代的股評人，如何照顧不同年齡層聽眾的需要？ 07:57 - 08:44 你有沒有退下來的打算？ 08:46 - 10:05 對於已屆退休年齡的人有甚麼忠告？

【第一集：陳永陸：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？按此】

【第二集：「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」 陳永陸：下半年宜選穩健高息股 按此】

【第三集：美股會爆嗎？陳永陸解構港美股市關係 按此】

【第四集：陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？按此】

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