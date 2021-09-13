【消費優惠】太興盆菜早鳥優惠兼送$168優惠券　Red Lobster惠顧任何活龍蝦加$1嘆西冷牛扒

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【好去處】九龍東如心酒店twist餐廳全新登場 4道菜午市套餐每位$208起
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 太興：盆菜早鳥優惠兼送$168優惠券
9月14日前，訂購太興盆菜可享優先價。太興有2款盆菜可供選擇，包括鮑魚豐盛盆菜（6位用）、極品鮑魚開心大盆菜（8／12位用）。現凡訂購任何盆菜，即可獲價值逾168元太興美食優惠券。
鮑魚豐盛盆菜（6位用）
極品鮑魚開心大盆菜 （8位用及12位用兩款可供選擇）
2. Red Lobster：惠顧任何活龍蝦加$1嘆西冷牛扒
即日至10月3日期間，於Red Lobster惠顧任何活龍蝦一隻，即可加1元嘆西冷牛扒一份。逢星期一至星期五全日供應，優惠只限堂食，公眾假期除外。
電話訂座：2261 2996
地址：銅鑼灣Fashion Walk加寧街8號地下
3. 千禧新世界香港酒店：買二送一自助餐
由即日起至11月30日，千禧新世界香港酒店Cafe East推出自助餐買2送1優惠。食客只需要申請成為「嘗薈」會員，即可享用優惠，申請會籍免費全免。
此優惠適用於自助午餐、下午茶自助餐及自助晚餐。而優惠優惠適用於最少2位付全費成人享用，並不可與其他優惠或折扣同時使用。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選