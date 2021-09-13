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【消費優惠】太興盆菜早鳥優惠兼送$168優惠券　Red Lobster惠顧任何活龍蝦加$1嘆西冷牛扒

精明消費 07:00 2021/09/13

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 太興：盆菜早鳥優惠兼送$168優惠券

9月14日前，訂購太興盆菜可享優先價。太興有2款盆菜可供選擇，包括鮑魚豐盛盆菜（6位用）、極品鮑魚開心大盆菜（8／12位用）。現凡訂購任何盆菜，即可獲價值逾168元太興美食優惠券。

    點擊圖片放大

鮑魚豐盛盆菜（6位用）

  • 盆菜內含20款食材：原隻蠔皇鮑魚（6隻）、蠔豉（6隻） 、燒鵝、大蝦（8隻） 、桶子油雞、紅炆花菇、魚肚
  • 正價838元／盆，優先價788元／盆
  • 分店或網上訂購，自取外賣

極品鮑魚開心大盆菜 （8位用及12位用兩款可供選擇）

  • 盆菜內含19款食材：原隻蠔皇鮑魚（8／12隻）、原粒瑤柱蠔豉福袋（8／12個） 、大蝦（8／12隻） 、5星級燒肉、燒鵝、桶子油雞、紅炆花菇
  • 8位用：正價1,680元／盆，優先價1,580元／盆
  • 12位用：正價1,980元／盆，優先價1,880元／盆
  • 網上訂購，免費送貨（東涌、馬灣、離島及偏遠地區除外）

預訂網站

2. Red Lobster：惠顧任何活龍蝦加$1嘆西冷牛扒

即日至10月3日期間，於Red Lobster惠顧任何活龍蝦一隻，即可加1元嘆西冷牛扒一份。逢星期一至星期五全日供應，優惠只限堂食，公眾假期除外。

    點擊圖片放大

電話訂座：2261 2996
地址：銅鑼灣Fashion Walk加寧街8號地下

3. 千禧新世界香港酒店：買二送一自助餐

由即日起至11月30日，千禧新世界香港酒店Cafe East推出自助餐買2送1優惠。食客只需要申請成為「嘗薈」會員，即可享用優惠，申請會籍免費全免。

    點擊圖片放大

此優惠適用於自助午餐、下午茶自助餐及自助晚餐。而優惠優惠適用於最少2位付全費成人享用，並不可與其他優惠或折扣同時使用。

預訂網站

 

撰文：hket小編

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