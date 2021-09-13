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【消費優惠】7-11買雞胸肉零食飲品有搶手價

精明消費 10:30 2021/09/13

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呢個星期7-11推出搶手價，包括ACHIM多款味道雞胸肉16元，仲有M&M'S朱古力、麥提莎朱古力、維他檸茶及豆奶飲品、啤酒、薯片等小食等都有平。優惠期至9月14日。

    點擊圖片放大
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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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