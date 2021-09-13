【消費優惠】美亞廚具年度開倉低至2折 精明消費 09:00 2021/09/13 分享： 美亞廚具一年一度開倉活動正式開始，有多款精選廚具以低至2折發售，由湯鍋到廚具配件均有折扣，鍾意煮嘢食嘅朋友唔好錯過啦！優惠期至10月10日！ ▼點擊圖片放大 +6 +5 地點：美亞廚具體驗店（九龍觀塘道382號地下）及網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】7-11買雞胸肉零食飲品有搶手價 今日 【消費優惠】7-11買雞胸肉零食飲品有搶手價 【好去處】九龍東如心酒店twist餐廳全新登場 4道菜午市套餐每位$208起 2021/09/12 【好去處】九龍東如心酒店twist餐廳全新登場 4道菜午市套餐每位$208起 【好去處】Keigo咖啡廳＋限定店＋影相打卡位 日本人氣插畫家Keigo中環開展 2021/09/11 【好去處】Keigo咖啡廳＋限定店＋影相打卡位 日本人氣插畫家Keigo中環開展 【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清（更新至9月10日） 2021/09/10 【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清（更新至9月10日） 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月10日） 2021/09/10 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月10日） 廚具 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 觀塘 開倉