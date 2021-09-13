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【消費優惠】美亞廚具年度開倉低至2折

精明消費 09:00 2021/09/13

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美亞廚具一年一度開倉活動正式開始，有多款精選廚具以低至2折發售，由湯鍋到廚具配件均有折扣，鍾意煮嘢食嘅朋友唔好錯過啦！優惠期至10月10日！

    點擊圖片放大
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    +5

地點：美亞廚具體驗店（九龍觀塘道382號地下）及網店

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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