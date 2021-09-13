【消費優惠】美亞廚具年度開倉低至2折

美亞廚具一年一度開倉活動正式開始，有多款精選廚具以低至2折發售，由湯鍋到廚具配件均有折扣，鍾意煮嘢食嘅朋友唔好錯過啦！優惠期至10月10日！

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地點：美亞廚具體驗店（九龍觀塘道382號地下）及網店

撰文：hket小編

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