英國工人不足　供應鏈中斷全因呢2個原因！

▲ 英國工人不足 供應鏈中斷全因呢兩個原因！

隨着新冠肺炎疫情逐步緩和，環球經濟活動開始重啟。不過，勞動力短缺問題促使生產速度追不上消費者的需求增長，導致全球供應鏈陷入混亂。外電報道，英國工人不足的情況日益嚴重，英國工業聯合會（CBI）日前向政府呼籲，該國必須放寬移民政策，讓更多外國工人入境工作。

司機焊工建築工渴市

據路透社報道，受新冠疫情和英國脫歐這2個原因影響，英國勞動力出現短缺。英國工業聯合會向政府反映，飯店、食品加工業、養豬場，以及物流業等已受拖累，促請政府應該放寬移民政策，允許更多外國工人入境工作，其中以司機、焊工、屠夫和建築工人，應歸類為人力短缺的職業。

英國自脫歐後，尚未與歐盟落實移民政策，加上新冠疫情及自我隔離措施等重重障礙，造成大型貨車司機人手不足，無法把食物運送至當地，食物供應鏈被中斷。當地的麥當勞已暫停供應奶昔及瓶裝飲品；而連鎖快餐店Nando's亦因為雞肉缺貨，需要關閉部分門市，而肯德基也剔除餐單上的部分食品。

物流業填補空缺 料培訓年半

英國公路運輸協會數據顯示，英國需要約10萬名貨車司機，不少僱主都提供高達5,000英鎊（約5.4萬港元）的工資及獎金，冀能吸引當地員工。惟工會估計需要18個月的培訓時間，才能填滿空缺。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：英脫歐+防疫隔離 工人不足供應鏈中斷（收費文章）】

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