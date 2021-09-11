▲ 【健康增值】食三文魚係咪最健康？Omega-3大贏家！

吃魚有益，但勢利點去選擇，吃甚麼魚最健康有益？CNN（美國有線電視新聞網）最新一項報道，從Omega-3（奧米加-3脂肪酸）含量來說，三文魚是眾望所歸。除此之外，一些海產類亦富含Omega-3，不妨從中擇善而吃。

從營養來說，將海鮮作為餐膳，是正確選擇。註冊營養師、紐約大學食品實驗室主任Lourdes Castro說，海鮮的飽和脂肪含量相對於蛋白質而言較低，除了屬於一種瘦肉蛋白之外，海鮮還富含維他命D、B以及礦物質，如鐵、鉀和鈣。最重要的是，海鮮富含Omega-3脂肪酸，這對我們身體的細胞構成至關重要，有助於我們的心血管健康和免疫系統。如此強調Omega-3，因為人體不能自己產生Omega-3，所以我們所有的攝入來源，都必須來自所吃食物。

專家指出，人們的飲食通常不含大量Omega-3，每周吃兩次海鮮，是增加這些基本脂肪酸攝取量的一個「基本法」。

三文魚Omega-3高

講到海鮮類的Omega-3，三文魚是拋離同類的大贏家。美國國立衞生研究院建議，男性每天攝入1.6克Omega-3、女性每天攝入1.1克Omega-3，一份85克的三文魚，已超過這建議分量。當中以阿拉斯加奇努克三文魚（也稱為帝王三文魚）、銀三文魚和紅三文魚是Omega-3含量最高的3種野生三文魚。

除了三文魚，還有其他種類的海鮮都有豐富Omega-3，代表者有蠔、扇貝和蜆等雙殼類貝類，這些海產不但Omega-3含量相對較高，從環境角度也是上佳選擇，雙殼類在養殖環境中飼養時不需要補充飼料，它們從海中獲取所有營養，並且可以過濾雜質並抵消進入環境的廢物。其實，吞拿魚都富含Omega-3脂肪酸，惟過度捕撈已導致野生吞拿魚數量銳減，而且魚本身的水銀含量可能很高。

在營養和可持續性方面，專家認為我們不應完全避免食用吞拿魚，但需要進行一些研究，以確保不會濫捕的管理措施，在措施推行之前，仍要限量食用藍鰭吞拿魚。

海鮮=膽固醇？

提起吃海鮮，不少人垂涎三尺，但有點敗興的是，不少人都把海鮮與膽固醇掛鈎。事實上，海鮮與一般的家畜、家禽肉類相比，熱量和脂肪都來的較低，但海鮮的蛋白質及各種胺基酸含量甚豐富，不管是蝦類、貝類、蟹類還是魚類等海鮮，皆富含鈉、鉀、鈣、鎂、鐵、磷、鋅等礦物質。

營養師指出，膽固醇主要都集中在動物的內臟，海鮮也不例外，所以不吃蝦頭、蟹膏和卵，就不用太擔心會攝取過多的膽固醇。若是需要控制熱量攝入時，在相同熱量之下選擇海鮮，會比一般肉類能攝取到較多蛋白質。

另外，海鮮中所含的多元不飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪酸、葉酸和牛磺酸等成分，皆有助於降低血膽固醇。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：吃甚麼魚最健康？ CNN：三文魚是Omega-3大贏家（收費文章）】

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