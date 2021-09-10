▲ 【理財二三事】YOLO或要付沉重代價 教你擺脫「理財拖延症」

「月光族」一詞對港人來說並不陌生，意指把月薪花光、沒有儲蓄習慣的一群。在生活成本高企的香港，不少人都無奈地成為月光族的一員，尤其是投身社會工作不久的年輕人。加上YOLO（You Only Live Once，即「你只會活一次」）和及時行樂的消費模式盛行，不少人都會把理財規劃擱置，總覺得自己還年輕，可以先享樂，晚一點再開始理財計劃，可是，延遲開展理財規劃將要付出沉重的代價。

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問：「理財拖延症」的代價是甚麼？

答：沒有養成良好的理財習慣，等於透支未來，例如有些年輕人過度使用信用卡以滿足當下的消費慾。根據環聯的《2021年第一季信貸行業分析報告》中顯示，Z世代拖欠卡數情況嚴重，與2019年同期相比，人數大幅上升達38%；拖欠卡數總額亦由6,700萬元增至1億元。缺乏理財意識的消費者，甚至有機會因只繳付最低還款額而令卡數纏身，變成負債累累。

更重要的是，處於累積財富黃金期的年輕人若只顧享受而不善用時間優勢及早開展理財大計，便會錯失了讓財富複息累積，發揮雪球效應的增長機會。舉例說，同樣以900萬元為理財目標，在25歲時開始儲蓄，比在45歲時才開始，可節省接近兩倍的儲蓄成本，由此可見，「愈早供，愈輕鬆」是財富增值的黃金法則。

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問：甚麼理財小技巧可為人生下半場做好準備？

答：第一步，可以在每月領薪後作出妥善分配，先把部分金錢劃分為儲蓄用途以及必要開支，然後以餘下的部分量入為出地消費，釐清「需要」和「想要」的消費，千萬別透支未來。

投保年金計劃是個理想的理財方案，透過每月定期供款，幫助自己建立良好的儲蓄習慣。而且年金產品的門檻一般低至每月數百元，亦可按自己的供款能力自選繳付保費年期和金額，如有需要，日後亦可增加每月保費，以便更快達至理財目標。一些周全的年金計劃更提供套現現金價值作周轉的靈活彈性，以應不時之需。