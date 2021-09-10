無懼疫情開丼飯外賣店　創業最緊要夠膽　前天堂鳥葉泓聲：我不怕蝕錢（立即收看）

男子組合BOP天堂鳥成軍7年，今年3月宣布解散，隊長葉泓聲（Gordon）轉簽邵氏兄弟，希望未來有更多機會拍劇，向影視方面發展。除了演藝工作，Gordon亦熱愛創業做生意，多年來他曾投資過小童訓練學校、有機農場、演唱會製作公司等不同類型的生意。最近他亦進軍飲食業，疫情下與拍檔合資6位數字開設夏威夷丼飯外賣店，開業半年生意已經平手。自言做生意進取大膽的Gordon，有次找投資者出資搞演唱會製作，卻令對方損失7位數字，即使曾經失敗收場，不過慘況仍沒有嚇怕他，反而令他有自己的一套創業心得。

無懼疫情 創業不怕蝕錢

一直以來都想進軍飲食界的Gordon，原本打算和拍檔夾份開西餐廳，但開舖負擔又太大，因此轉開外賣店，做第一盤飲食小本生意。疫情下外賣需求增加，不過Gordon直言自己沒有刻意考慮疫情的影響，因他當時就只想做生意，嘗試投資不同方面。

有不少創業意念的葉泓聲，曾做過不同類型的生意，入行前試過開辦兒童跳舞課程，入行後又試過投資有機農場，不過並非每次都有賺。他憶述說，曾經有次找投資者做演唱會製作，卻不幸令對方蝕了7位數字。雖然他只是負責執行營運，並沒有投放資金，但損失慘重令他對對方深感抱歉。幸好對方不但沒有怪責他，反而更鼓勵Gordon一起想辦法「填氹」，讓他在日後的創業路上增加了不少信心。

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小本經營 不會傾盡全副身家

對Gordon來說，做生意最需要的是膽量，不要害怕嘗試，因為沒有甚麼可以輸的。「我覺得做生意不要怕輸，很多年輕人做第一盤生意後失敗，就會害怕再做生意，但你愈怕就愈不敢搏殺。」

對創業投資，Gordon有自己一套看法。他認為，投資生意不要傾盡全副身家，寧願小本投資，在不同方向發展，只要有一個成功便已經賺到了。「我喜歡分散投資，選擇小本投資，就算輸了都是輸少少，可以再投資其他。」

創業大膽卻害怕投資股市

Gordon做生意雖然進取，卻在股票市場上出奇地保守，全因一次失敗的經歷。第一次投資股票就輸掉，令他覺得股票猶如賭博，不如做生意般能自己掌握：「做生意蝕錢時，可以想方法賺回來，股票好難自己控制。」

樓價高企，葉泓聲現時雖然未買樓，不過對置業也有自己的計劃，希望未來能購入平價樓用作收租，再自己租樓住。他表示，從前樓價雖然低，但對上一代人薪金只有數千元來說，買樓也不是容易事，都是靠儲蓄置業。「我覺得買樓很困難，但不會完全做不到，要慢慢來，沒可能一開始就買一千萬的樓。」

記者：嚴熹曼

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