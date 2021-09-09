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【5000元消費券】明日起領取八達通$50增值額　即睇你有無中獎

精明消費 18:05 2021/09/09

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為了吸引更多市民選擇八達通領取消費券，八達通早前推出一連串優惠，其中一個優惠是「月用月賺賞」。市民單月消費滿1,000元，即可獲50元八達通增值額，名額100萬個，先到先得。市民由今日起即可查閱得獎結果，睇吓自己有無獎啦！

【搵登記參考編號 教你4步查閱八達通消費券摘要：按此

市民只要在8月及9月期間，單月累積零售消費滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費），可賺八達通增值額50元，兩月最多可賺100元增值額。8月份八達通增值額50元獎賞名額已滿，而9月份的「月用月賺賞」活動現正進行中，想拎50元儲值額就要注意啦！

至於8月份的「月用月賺賞」得獎名單已經公布，市民可於活動網站輸入自己的八達通卡號碼，查閱「月用月賺賞」消費進度及得獎結果。

■查閱「月用月賺賞」得獎結果步驟■

    點擊圖片放大

如果市民成功獲得50元八達通增值額，可於9月10日至10月9日期間於八達通App或任何八達通服務站（地址一覽）拍卡領取八達通增值額。若未能於領取獎賞限期領取獎賞，將被視為放棄並自動被取消。

■於八達通服務站以八達通卡領取的增值額

    點擊圖片放大
    +2

除八達通服務站之外，市民亦可經八達通App領取增值額。實體八達通卡與儲存在流動裝置內（iPhone／Apple Watch／Huawei Pay／Samsung Pay）的八達通，領取八達通儲值額步驟大同小異。唯一分別是用家需將八達通拍向流動裝置的背面，Android手機需具備NFC功能；iOS系統需為iPhone 7或之後型號，並已安裝iOS 13或以上，或已連接八達通流動讀寫器。

要注意如果經八達通App領取儲值額，需事先於八達通App登記你的八達通。

■經八達通App領取的增值額

    點擊圖片放大
    +2

 

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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