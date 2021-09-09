【Bitcoin】第一個將比特幣列為法定貨幣國家　總統盤算緊啲咩？　民眾點解會反對？

比特幣（Bitcoin）9月7日晚價格突然急瀉，除咗有學生哥睇完場戲蝕咗40萬（參看另文），地球另一端的薩爾瓦多，同日正式採用比特幣作為法定貨幣亦出師不利，伺服器不勝負荷，要暫停運作。

薩爾瓦多成為第一個將比特幣列為法定貨幣的國家，為了進一步推廣加密貨幣的使用，該政府甚至向已註冊國家數碼錢包「Chivo」的市民免費派發30美元比特幣。在該國投資3個比特幣（相當於約14萬美元），即可獲得居留權。另一國家巴拿馬亦正在考慮效法薩爾瓦多。

【比特幣暴跌 學生哥睇場戲唔見近42萬：按此】

但將比特幣列為法定貨幣後，是否意味在薩爾瓦多的每家商店都必須要接受數碼支付呢？若更多國家都做同樣的事，對世界各地的消費者及企業有何影響？

過去以美元為法定貨幣

法定貨幣是指政府發行的紙幣或硬幣，貨幣本身是沒有內在價值，而是要依靠政府的法令使其成為合法通行的貨幣。而薩爾瓦多在2001年就曾將法定貨幣，由科朗（Salvadoran Colon）轉成美元。現時薩爾瓦多人已視美元為流通貨幣，很少使用原來的貨幣科朗。據薩爾瓦多中央銀行統計，目前市場上流通的貨幣有90%都是美元。

美國波士頓大學Questrom商學院高級講師Jay L. Zagorshy撰文指，法定貨幣並一定不代表所有企業都必須接受它來支付商品及服務，此要求僅適用於債權人必須要接受以法定貨幣來償還債務。正如美國財政部亦指出「沒有聯邦法規規定私人企業、個人或組織必須接受貨幣或硬幣作為商品或服務的付款。除非州法律另有規定，否則私營企業可以自由制定是否接受某一貨幣的政策」。

民眾反對以比特幣作法定貨幣

但薩爾瓦多在此問題上則有些混亂，其最初定下有關比特幣的法例在今年6月通過，當中規定「當任何獲得商品或服務的人向其提供比特幣時，每個經濟實體都必須接受比特幣作為付款」，而這更引發當地示威，並引起經濟學家的質疑。最後，薩爾瓦多總統Nayib Bukele上月在社交媒體Twitter上發文指，企業有權不接受比特幣付款。

而當地民眾反對比特幣成為該國法定資幣的原因，不外乎是大部分人對加密貨幣的認識不深，亦認為資產具波動性，更不滿政府在沒有任何討論下，就急急將落實將比特幣變成法定貨幣等。

【10年積蓄瞓身家投資比特幣 美網民買槓桿期貨一夜輸清：按此】

總統大計冀吸引投資者

事實上，薩爾瓦多押注成為第一個接納比特幣的國家，認為將有助提振本土經濟。總統Bukele相信，這將會鼓勵更多加密貨幣投資者在其國家花費更多，他甚至有計劃讓國營地熱公用事業公司利用該國的火山能源來開採比特幣。由於創造或開採比特幣需要大量能源，因為在電力成本低的地方開採比特幣才合理。但其如意算盤能否打響，仍待時間考證。

為了鼓勵當地人民使用虛擬貨幣，薩爾瓦多政府向國民每人派發價值30美元的比特幣，但這其實只是短期措施。Zagorshy認為，要比特幣在當地被廣泛採納或需要數年時間，由於這個中美洲國家只有30%的人口有銀行帳戶，因此即使總統想比特幣成為主流，但相信美元仍會是當地的主要流通貨幣。

【比特幣不環保？ 報告：Bitcoin掘礦再生能源使用率達56%：按此】

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】