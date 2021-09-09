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【網絡熱話】比特幣暴跌　學生哥睇場戲唔見近42萬　網民揶揄：「有能力輸係福氣」

個人增值 15:46 2021/09/09

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【網絡熱話】比特幣暴跌　學生哥睇場戲唔見近42萬　網民揶揄：「有能力輸係福氣」

比特幣（Bitcoin）價格經常大幅度升跌，9月7日晚價格突然急瀉近1成，有網民在討論區發文，指入場看電影後未有留意電話通知，完場後才驚覺自己「一鋪清晒袋」，呻「睇場戲唔見咗40萬元」。不過，有眼利網友發現，該名網民所分享的戲票是學生票，紛紛感嘆：「仲係學生，就有40萬可以輸」、「有40萬輸係福氣」。

■網民「睇場戲唔見咗40萬元」事發經過■

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單日帳面失近42萬

全球加密貨幣市場9月7日（周二）暴跌，根據coindesk數據，比特幣由當日的高位52,000美元水平，一度下跌至45,000美元水平，其後收復部分失地，現暫回到46,000美元的水平。

網民在討論區以「睇場戲唔見左（咗）四十萬」為題發文，表示自己於戲院看完電影《尚氣》後，才看到有加密貨幣報價應用程式發布比特幣價格「大幅下降」的消息，他自稱自己在短短1天內，帳面已損失近42萬元。

【10年積蓄瞓身家投資比特幣 美網民買槓桿期貨一夜輸清：按此

網民：點會唔設定止蝕位去睇戲？

看一場電影後發現自己「荷包大縮水」，該網民也不禁感嘆「唔敢返屋企，唔知點面對屋企人」，又透露自己以往每晚睡覺2小時便會醒過來「睇市」，今次只是因為看電影而鬆懈，怎料一場電影竟要價數十萬元。

該帖文隨即引來熱烈討論，但部分眼利網友就看到該名網民所分享的是學生票，紛紛表現驚嘆，又揶揄他因粗心大意而招致損失，「你就好啦，有能力輸40萬，好多人連4萬都無」、「有40萬輸係福氣」、「點會唔設定止蝕位去睇戲？」。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財規劃

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