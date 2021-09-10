【消費優惠】挪亞方舟門票買2送1　Chef & Taste身分證有指定英文字母享9折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 挪亞方舟：門票買2送1

由即日起至11月30日，挪亞方舟推出買2送1門票優惠，訪客可於挪亞方舟正門票務處或官方網站購票。是次買2送1優惠，其中2位入場人士須購買成人正價門票，即可獲贈1張成人／特惠門票。

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挪亞方舟現時有不同活動可供大人及小朋友參加，包括童趣飛馳樂、巨型火箭滑梯繩網陣（躍動天地）、全港首個大自然光影互動展館e-Planet夢想星球等。

惟需注意的是，部分活動於指定日子開放、另需收費及需符合特定參加條件。

2. Chef & Taste：身份證有指定英文字母享9折

由9月6日至10月2日，旺角及尖沙咀Chef & Taste舉行周年感恩優惠，指定產品享買1送1，精選產品亦有優惠。需要注意的是，兩間分店的優惠各有不同。

另外，如果身分證有齊「CHEF AND TASTE」的其中5個英文字母（不能重覆）即可獲得正價貨品9折優惠劵，供下次購物使用，送完即止。買滿100元更可獲贈精美紙巾一包。

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分店地址：

旺角奶路臣街17號The Forest地下G12號鋪

尖沙咀金巴利街7號地下

3. HKTVmall中環碼頭店：自取買滿$400減$50

9月限定優惠！全新HKTVmall客戶首張網上訂單滿400元，並選擇於中環碼頭店自取，付款時輸入優惠碼「JZ1CPF50」即減50元。新客優惠碼數量有限，額滿即止。自取完即場買現貨再享95折優惠。

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「全新客戶」指其登記之電話號碼從未有任何購物或取消訂單紀錄，亦未曾用作其他帳戶及其訂單之收貨人電話。

中環5號碼頭店

地址：香港中環5號碼頭一樓KA舖（往來長洲）

營業時間：中午12時至晚上9時

撰文：hket小編

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