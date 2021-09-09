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保險公司重金禮聘拓年輕市場　盤點MIRROR成員保險廣告　

博客 13:20 2021/09/09

分享：

【保險廣告】保險公司重金禮聘拓年輕市場　盤點MIRROR成員保險廣告　

MIRROR人氣勢如破竹，廣告鋪天蓋地，遍布大街小巷。有報道更指，12位男神於近半年已拍超過150個廣告，攻佔全港各大代言！在街上，不時看到鏡粉爭相與偶像廣告打卡，難怪Facebook群組「我老婆嫁左（咗）比（畀）Mirror導致婚姻破裂關注組」內，不少「前夫」、「苦主」紛紛加入大吐苦水，甚至哀求花姐不要讓MIRROR接太多代言，否則將面臨破產危機。

【進取增長保守點揀好？拆解儲蓄保險風險：按此

6保險公司曾搵MIRROR成員拍廣告

MIRROR除了成為時尚用品、個人護理用品、支付工具、餐飲食肆等廣告寵兒外，亦獲保險公司垂青，10Life發現12位MIRROR成員中，有9位今年曾參與6間保險公司的廣告（見表1），分別是AXA安盛、FWD富衛、HSBC Life滙豐保險、Manulife宏利、Prudential英國保誠、Sun Life永明金融，產品涵蓋退休、儲蓄、自願醫保計劃（VHIS）等等。順帶一提，另一熱門組合ERROR的成員肥仔（梁業）及阿DEE（何啟華）亦有參與AXA安盛廣告。

此外，不得不提，FWD 富衛今年曾冠名贊助MIRROR演唱會──「FWD富衛保險呈獻：MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021」。

至於其他保險公司亦不甘示弱，找來其他名星坐陣，例如AIA友邦找了影帝張家輝、球星碧咸。  

■盤點MIRROR保險廣告■

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MIRROR效應　有助開拓年輕人市場

於「孖劇亭」角度，重金禮聘MIRROR成員或明星拍廣告，甚至擔任代言人，無疑是借助其人氣，加強產品或公司的話題性，吸引市民支持，終於目標當然是增加銷售，將潛在客戶轉化為真實用家。再者，利用MIRROR作推廣，也可以改變品牌形象，令它變得緊貼潮流、活力，確實促進普羅大眾進一步留意保險產品，特別是年輕人市場。

【醉駕身亡會否被拒賠？4個案拆解壽保爭議個案關鍵細節：按此

關注產品是第一步，下一步便是了解產品。保險產品性質與一般消費品不同，某些產品（如醫療保險）結構上也較為複雜。10Life建議大家按個人需要，投保前貨比三家，掌握產品特點，做個精明消費者。

保險公司既然大灑金錢，以新一代藝人作招徠，那銷售增長是否如願以償，還是適得其反？想知答案的話，便要密切留意10Life，將會在未來文章跟大家討論！

 

以上資訊由10Life提供，更新至2021年9月8日，僅供參考，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：【鏡粉注意】盤點MIRROR保險廣告 除AK、Anson Lo、姜濤之外 仲有佢哋！，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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