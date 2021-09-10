當行李王者Tumi遇上針織王者Missoni　披上彩衣的行李

新冠疫情蔓延全球，首當其衝重創的行業自是航運業，上星期就收到消息，位於香港機場內的兩個business lounge將要永久關閉，可見情況有多嚴峻。而正所謂骨牌效應，專為旅客而設的行李品牌自然亦不好過，試問今時今日行李箱哪有人買？

▲ TUMI與Missoni首次合作推出聯乘系列。（圖片由品牌提供）

不過，生意還是要繼續做下去，有所不同是要將產品的焦點轉移，就好像早前Rimowa推出的新系列，重點全放在日常可用的手袋和背包上，擺明車馬將本是最暢銷的行李箱暫且放下。

至於來自美國以耐用見稱的行李箱品牌TUMI，既要面對疫情，同時又要應付來勢洶洶的Rimowa，究竟如何應對？最簡單提升收視的方法自然是與時裝品牌聯乘，今次找來的是來自意大利的針織品牌Missoni。

▲ 有多重間隔的Carson背囊（$4,600/圖片由品牌提供）

▲ Just In Case可折疊手提袋，價錢非常吸引。（$1,300/圖片由品牌提供）

▲ 雖然今天行李箱似乎冇用武之地，但作為聯乘系列又怎可以缺少，留意的是它應用了輕巧的Tegris物料製造，而且行李箱內置USB電源接口。（$8,200/圖片由品牌提供）

▲ 行李箱側面有著Missoni字樣。（圖片由品牌提供）

Missoni的針織服裝可說是獨步天下，其運用大量不同顏色紗線混紡而成的服裝在市場上只此一家，難怪當年的時裝教母Joyce Ma前往品牌位於米蘭總部，她三顧草蘆才獲得品牌的一紙合約。

這而這一次Missoni和Tumi的合作，在圖案方面用上品牌最招牌式的鋸齒型圖案配合仿如針織服般的色彩，雖然一切是意料中事，但給大家驚喜的是售價合理，例如tote bag只須千多元起，這一個定價可是一件Missoni的針織服裝約七分之一的售價呢﹗

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