【ESG】氣候變化帶來新投資機會　可持續投資成未來十年投資基石

最近全球出現了一些反常的天氣狀況。我們大多數人都親歷了不尋常甚至極端的氣候變化。在撰寫本文時，亞洲、歐洲和美洲的部分地區正在經歷極端高溫或暴雨，某些地方還因此出現了叢林大火和洪水。

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在8月初，聯合國氣候變化主管機構（政府間氣候變化專門委員會，Intergovernmental Panel on Climate Change，簡稱IPCC）從科學角度證實了許多人的假設──氣候確實發生了變化，而且人類對此有責任。

其中我們注意了2個不僅與投資者相關，也與全球人類相關的明確要點。一個是壞消息，一個是好消息。

適應氣候變化 應對物理風險

首先來看壞消息，傷害已經造成。不管我們現在採取何種措施，到2040年氣溫都將上升攝氏1.5度。達到並超過1.5度的臨界值意味着極端天氣將比現在更加頻繁和嚴重。

這意味着在當前的重要時刻，適應至關重要。我們需要適應氣候變化，並應對隨之而來的物理風險。

問題是我們能否緩解氣溫上升的幅度。自1850年以來，人類已經排放了約2.39萬億噸二氧化碳，這也導致我們今天出現這一局面。研究表明，只需再增加5,000億噸碳排放，氣溫將有50%的機會率上升1.5度。我們每年排放約400億噸二氧化碳。因此，如果我們不降低二氧化碳排放量，可能會在短短12年內達到臨界值。

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利用新技術減少碳排放

再來看看好消息，如果我們到2050年實現淨零排放，氣溫上升超過1.5度造成的損害將是可控的。重點在於在我們的日常生活中盡可能採取環保的方式，並利用新技術來減少排放。然後通過現代儲存或自然方法，如植樹，進一步捕獲任何多餘的碳排放。

報告指出，如果我們到2050年實現淨零排放，溫度上升幅度可以控制在1.5度。世界各國政府也在推動各種技術手段來幫助實現這一點，包括可再生能源、基礎設施和可持續交通運輸發揮的關鍵作用。

向淨零排放轉型為投資者創造了各種機會來推動更可持續的未來。我們深信，保持投資策略與轉型一致將帶來明顯的投資機會。從投資的角度來看，我們知道可持續投資在歷史上並不會拖累投資回報。因此，投資者可以安心地採取可持續投資方法，而不用擔心拉低回報。

可持續發展帶來投資機會

各地將出現各種推拉因素。政府政策將推動企業變得更加可持續。我們認為，金融市場將獎勵那些更好地適應可持續發展革命的公司。例如，可持續性較差的公司的估值可能會受到衝擊，因為投資者會考慮監管風險上升和消費者行為的轉變。

同時也會存在一些強勁的拉因素。政府投入了大量資金用於「淨零排放」計劃。美國政府提出了1萬億美元的基建法案，其中明確730億美元將用於清潔能源，而《歐洲綠色協議》有望在未來十年投資高達1萬億歐元。這些承諾表明了當局對氣候挑戰的重視，亦將帶來各種投資機會，尤其是在清潔基礎設施和可再生能源領域。

消費者和投資者也將通過其行為和決定，在影響企業變得更可持續方面發揮重要作用。預計有助於緩解和適應氣候危機的產品和服務的市場需求將會增加。投資界和消費者群體對可持續公司的興趣可能會提高企業盈利、降低資本成本，並讓它們獲得更高的估值倍數。

最後，這份IPCC報告證實了我們對事態嚴重性的擔憂。作為投資者，我們現在更加堅信，可持續投資將是未來十年的投資基石。變革的時機只有現在，而可持續投資機會已經成熟。我們還在等甚麼？

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