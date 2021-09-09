【理財二三事】大學新鮮人申請信用卡3大陷阱　睇清利息最實際

大學新鮮人剛進大學，開學周必定會在校園內見到信用卡推廣攤位，作為大學生申請信用卡彷彿是指定動作，但你又知信用卡有甚麼消費陷阱嗎？

大學生面對琳瑯滿目的信用卡優惠，難免會想多申請幾張。適當使用信用卡能讓消費時變得更方便，不過過度依賴信用卡又有機會會墮入先使未來錢的陷阱，令仍未有穩定工作收入的大學生拖欠大筆卡數，影響信貸評級。一卡在手，不小心過度消費時，就要留意避免跌入以下3個信用卡陷阱中，以免未開始工作就欠下一身債。

1. 信用卡套現

大部分信用卡都有提供套現，即將信用卡的信用額變成現金透支取出。一般信用卡的套現方法簡單快捷，沒有太多手續，可在自動櫃員機提款或網上轉帳取得現金，但透支的利息卻非常高，年息可達30厘以上。信用卡套現沒有固定還款期及還款金額，亦不設免息還款期，一旦套現便會開始計算利息。如果你認為信用卡套現是能讓你即時取得現金的好方法，就要小心墜入高額借貸的陷阱中。

2. 只還最低還款額（Min Pay）

信用卡帳單上出現的最低還款額總是非常吸引，好像繳付了Min Pay便是付了該期帳單。不過信用卡年息動輒30%以上，如果只還Min Pay而沒有找清該期卡數，拖欠金額便會愈滾愈大。假設20,000元的卡數，實際年利率為35%，如果每個月只付最低還款額，在沒有任何新簽帳下，需要約26年才能還清所有債務，而當中需付的利息甚至比原先欠下的20,000元卡數還多！所以若因過度消費導致拖欠卡數，只還Min Pay，只會讓你跌入萬劫不復的債務問題中。

3. 卡數慢慢還

過度購物後發現卡數愈積愈多，雖然不會每個月只還最低還款額，但覺得卡數可以慢慢還？那你便錯了！卡數拖欠時間愈長，欠下的利息就愈多，就算不是還Min Pay，但欠款若不是期期清，也會慢慢愈積愈多，加重財政負擔，亦會影響信貸評級。當你發現已經欠下卡數一段時間仍未找清時，可先了解自己的債務情況，以便計算每月能負擔多少卡數，再停止使用任何信用卡直到還清卡數，避免卡數疊卡數的情況出現。

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責任編輯：嚴熹曼

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