【大灣區】傳中港明同步舉行理財通啟動儀式　料修訂業務試點細則快將出台

本地傳媒透露，香港特區政府將於明日(10日）下午在政府總部舉行「跨境理財通」啟動儀式。該儀式將會由行政長官林鄭月娥主持，而北京、廣州等亦會有相關儀式，將利用視像與香港官員互動。



據《信報》引述市場人士報道，明天舉行的啟動儀式主要為「跨境理財通」揭開序幕，正式實行時間仍須內地監管機構發布修訂業務試點細則，而相關細則預計快將出台，並在公布30天後生效，其時銀行可就開展「跨境理財通」業務向金管局遞交申請，相關產品的推出日期則取決於金管局審批進度。

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本港銀行準備就緒



另外，昨日（8日）有內媒報道，深圳銀保監擬按照《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》部署要求，加快提升深港金融合作，推動深港跨境金融監管協調合作，並平穩有序推動「跨境理財通」落地。



在市場憧憬「跨境理財通」快將啟動之際，早前恒生銀行（00011）亦表示，內部已準備就緒，並目標今年內增聘500人，主要是前綫銷售人員，部分將成為跨境理財專員，目前招聘進度良好。

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責任編輯：鄭樂怡

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