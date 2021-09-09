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【財金投資名家講座】陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/09

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業績期已完結，有不少公司都在9月份除淨，在市況波動下，大家似乎都傾向買入股價走勢平穩的收息股，著名股評人陳永陸在揀選收息股時會秉持甚麼準則？除了現時的自住物業之外，他在很久以前就已經買入物業予自己的子女，到底他如何看待香港樓市，在物業投資方面又有何心得？

陳永陸直言，在選擇收息股時會看其利潤及每年派息次數，該股票能每年派息兩次的吸引力當然大，但若只每年派息一次，但收益率有5厘以上都是不錯選擇。他認為收息股具複式效應，再加上股價或會上升，因此買入有息收的股票好過沒有股息派發的股票。

若要推介收息股板塊，他看好內銀股、內地電訊股及香港房託股，而香港地產股的派息則較遜色，因為要保留資金用作經營。若股民想買入股價會增長的收息股，則可留意3厘收益率的收息股。

在物業投資方面，他認為市場流動性多推升樓價，並覺得若想投資的話，海外物業亦值得考慮，租金回報有機會大於香港。

00:08 - 01:03　挑選收息股有何準則？

01:05 - 03:07　陸叔心水收息板塊

03:10 - 06:29　在投資物業上你有何建議？

06:33 - 09:01　不同人生階段可以點投資？

【第一集：陳永陸：港股未言見底　關鍵時機睇幾時？按此

【第二集：「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」　陳永陸：下半年宜選穩健高息股 按此

【第三集：美股會爆嗎？陳永陸解構港美股市關係 按此

 

《財金投資名家講座》自8月23日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

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