拆息響起上升的訊號？

近月拆息處於近十年新低，與按揭供款相關的1個月拆息不足0.07厘，新批H按利率不足1.4厘。低息環境成為支持樓價高位運行的一大因素，不過，9月7日起金管局的一個行動，可能會輕微推高拆息回升。

金管局在8月底宣布，計劃於9月7日、14日、21日及28日，以及10月5日、12日、19日及26日舉行的八次定期投標中，每次增發50億港元的外滙基金票據。如八次的計劃增發量全部執行，票據發行量將會增加共400億港元。央行在市場買債，會增加貨幣供應，叫放水。央行發行票據，會由市場抽走相應的資金，可理解為收水。

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2020年初，銀行體系結餘為500億元左右，其時1個月拆息高位逾2厘。香港現時的銀行體系結餘有4,500億元左右，銀行體系資金氾濫，結果是拆息低企，1個月拆息近期低至不足0.07厘，令所以為H按供樓的業主，每月按息支出大減。

如果金管局發行票據順利，理論上會令銀行體系結餘相應下跌，可能調整至4,100億元左右。市場資金減少，如果需求不變，結果就是利息上升。如無意外，我們應該會看到拆息在9月至10月展開一次緩慢而穩定的上升，在升幅方面，由於4,100億元相比於過去仍然是氾濫，潛在的升幅未必太大。

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但值得留意的不只是金管局發行票據對拆息的影響，而是背後的原因。現時資金泊駐香港，原因之一是美息也低，而一旦美國收水、加息，香港資金流走的速度可能甚快。金管局先抽走市場部分資金，可能的目的是平順未來資金流走的規模及速度。雖然美國收水的規模、速度仍是未知數，但美元及港元極度低息的時光可能不會維持太久。

當然，暫時沒有人會預期美息、港息會大幅上升，但按息由極低轉至偏低，應該有較高機會發生，樓市向上的動力，亦可能會略為減少。

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