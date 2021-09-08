【收息股】傳統收息股買唔買得過？　富昌潘家榮：不了！

▲ 傳統收息股買唔買得過？ 富昌潘家榮：不了！

以前談起收息股，不少人心目中都有不少傳統收息股，當然離不開最經典的滙豐銀行 （00005） 、港鐵 （00066） 、恒生銀行 （00011） 等，不過時移世易，這些「傳統」會是被淘汰還是值得保留的遺珠？是次我們請來富昌證券業務部高級副總裁、STARS投資法創辦人潘家榮，為大家分析這些傳統的收息到底是否還買得過。

對於這類傳統的收息股，潘家榮即時的反應就是：不會買了。潘家榮指，雖然這類股份的息口高，但這類型股份經歷長年下跌，才是導致息口高的原因。「例如『5號仔』是高息股，但投資者亦看到去年跌幅的驚人。以前以為借錢買收息股，可以用息口去補償借錢的利息，但當收息股突然無息收便出事了。」

股價跌幅多的股份，隨時會改變，散戶多損手，所以潘家榮相信「市場會選好股」。在升市時，收息股升不起，其實某程度上就是反映出這種市場的選擇。

宜選強勢板塊如清潔能源

購買傳統的收息股會蝕價，長遠計算未必着數，所以他建議投資者千萬不要再盲目選擇傳統收息股投資，亦不要誤會息率高就代表該股是好，更需要嚴守止蝕。他認為選擇長年會升的股票會比較好，投資者可以留意近年在跌市時仍然有升浪的股份。而港股中，潘家榮會揀選強勢板塊，當中包括清潔能源板塊：「因為這類股份，即使經歷過大市跌跌幅仍有限。」

選股要選跌市仍有升浪的股份，嚴守止蝕！

記者：陳玉蓮

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