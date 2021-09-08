【退休規劃】退休資產無增長的3個原因

▲ 退休資產無增長的3個原因

很多人都會為退休做不同計劃，但資產卻沒有甚麼增長。以下是當你面對這個問題時，你應要注意的3個可能潛在原因。

1. 實際進行投資

投資令許多人會感到懼怕，因為有損失的風險。但大多數人沒有意識到不投資也存在風險。實際上，你可能會因財務狀況過於保守而將資金鎖定在一些低回報帳戶之一中而賠錢。如果你採取正確的步驟，包括分散資金和選擇正確的資產配置，你可以通過投資增加財富，同時降低遭受災難性損失的風險。雖然不代表永遠不會虧錢，只要你打算持有投資至少5年，股市的每日波動就不會太困擾你。

值得注意的是，僅僅把錢存入投資帳戶並不意味着你真的在投資。你需要用你的資金買入股票、債券、基金、交易所交易基金（ETF）或其他證券。否則，你在投資帳戶中存放一堆現金，甚至不會賺取任何利息。

2. 先清還高息債務

高息信用卡或其他債務的成本通常高於投資獲得的回報，因為一些信用卡的年利率（APR）超過30%。另一方面，股票市場要錄得20%至30%年回報可能性很低，有時甚至會出現虧損。平均而言，如果投資於股票，可以預期大約8%的年回報率。若在其中混合了一些債券，則應預期略低的回報。

實際上，除非你有幸投資到一家股價一夜暴漲的公司，或者買入飆升的加密貨幣，否則你1年內的投資回報很大機會不足以彌補信用卡利息或其他高息債務的損失。不過，如果你進行這類投機，更大機會是損手爛腳。

如果你有任何高息債務，應該在開始投資之前優先償還債務。一旦你的債務還清，隨之就可以將注意力重新轉向投資。

3. 選擇好的投資

好的投資的定義取決於你的風險承受能力、投資期和財務目標，但是所有好的投資組合都有一些共同點。

首先，是多元化。把你所有的錢放在一個籃子裡是危險的，因為這意味着你需要一項投資才能做得好，否則你可能會失去一切。當你將資金分散在不同的證券中時，一隻表現欠佳的股票不會對你造成太大的傷害。理想情況下，你的投資組合中應該至少有15到20隻股票，而且除了港股也應包括美股等。

其次，是出色的投資組合還要將費用降至最低。雖然沒可能完全避免交易及管理費，但必須要有這個意識，因為支付1%的資產值聽起來可能不多，但對於100萬元的投資組合，這意味着每年放棄1萬元，長遠肯定會對投資及退休儲蓄帶來傷害。

假如你發現自己的資產沒有增長的時候，應好好檢討是否出現上述問題。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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