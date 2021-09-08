【收息基金】月月收息！非債券基金最高9.5厘　投資10萬一年賺息逾近9000元

隨着聯儲局醞釀縮表，市場人士憂慮將影響股市或債市的前景。投資者若擔心市場波動，可考慮作均衡配置，投資在定期派息的基金，以非債券基金為例，其派息更可高達9.5厘。

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最高9.5厘息 一年賺息逾近9000元

根據FSM平台資料，該平台上十大最高派息基金（債券基金除外）如下圖所示，年度化股息率由5.8%至9.5%不等，普遍為每月派息。該平台上的派息基金的投資門檻並不高，低至8,800元或8,000元人民幣即可入門，根據不同基金而定。

此類非債券基金主要為均衡基金，以最高派息的安聯寰通收益及增長基金為例，其主要投資為在美國或加拿大企業的債務證券及股票，以達致長期資本增值和入息。

假設投資10萬元，以最高年息率9.5厘的安聯寰通收益及增長基金計算，每月可獲分派748元利息，一年則可獲派8,977元。

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■十大最高派息基金（不包括債券基金）■

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投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

責任編輯：李瑩

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