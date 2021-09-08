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【睇戲優惠】嘉禾MegaBox黃埔買飛睇戲$50起　加推銀髮族全天候$25特惠票價

精明消費 17:30 2021/09/08

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嘉禾院綫繼8月宣布推出「See You Wed」全綫逢星期三成人票價調整至40元後，嘉禾旗下兩大戲院再將優惠加碼，推出全新震撼票價，而影迷均可使用4個電子消費券平台，包括AlipayHK、八達通、Tap & Go及WeChat Pay HK到嘉禾院綫全綫戲院購買戲票。

■按圖看票價詳情■

    點擊圖片放大


票價方面，由9月9日起，位處九龍灣商貿區的嘉禾MegaBox於平日推出激新震撼票價，所有影院包括IMAX、D-BOX及Vivo尊尚影院成人票價全日劃一只需50元，而周六、日及公眾假期票價亦只需60元。同時，學生票價更維持開幕優惠30元起。

而座落港鐵黃埔站上蓋的嘉禾黃埔將於同日起調整票價，平日場次全天候只需55元，此震撼票價更同時適用於周六、日及公眾假期下午1時前場次。學生票價更調整至全天候40元。

另外，嘉禾為60歲以上銀髮族提供全天候25元特惠票價，9月9日起嘉禾Megabox及嘉禾黃埔將延長此特惠票價至全日場次。

【Emack & Bolio's雪糕球買一送一　迪士尼樂園「雙重暢玩」$699入園2次 ：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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