【消費優惠】美心中菜鮑魚‧花膠‧好市盆菜85折　大家樂$300買總值$900餐飲禮券

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 美心中菜：鮑魚‧花膠‧好市盆菜85折
中秋節將至，美心中菜推出一系列中秋節食品，包括配搭多款食材的鮑魚‧花膠‧好市盆菜、名爐烤品鴻運乳豬拼盆等。需要注意的是，不同美心食肆供應的菜式各有不同，可按需要選擇不同餐廳。
由即日起至9月22日，於網上預訂中秋外賣美食，即享85折優惠。取貨期由9月11日至22日，優惠只適用於指定分店，客人需提前2日預訂。
另外，Eatizen會員惠顧滿800元或以上，更可獲50元即減優惠碼。
粵式鮑魚‧花膠‧好市盆菜
推廣分店：全綫美心皇宮、全綫翠園（廣場飯店翠園除外）、全綫八月花、八月居及翠玉軒
預訂詳情
潮式蠔皇原隻鮑魚花膠盆菜
推廣分店：全綫潮江春、潮庭
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北京填鴨4人餐、京式佛跳牆
推廣分店：全綫北京樓
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2. 大家樂：$300買總值$900餐飲禮券
大家樂推出限定現金券套裝，即日到大家樂各分店，可以用300元買總值900元大家樂餐飲禮券。現金券及優惠券的有效日期至2022年3月31日。
300元現金券套裝包括：
另外，分店更有購買限定優惠，買夠3套額外送50元優惠券，售完即止。
3. 老虎堂：黑糖湯圓買1送1
9月21日就是中秋節，當然要食湯圓應節。老虎堂現在推出黑糖湯圓系列買1送1優惠，於全綫老虎堂門市買湯圓享買1送1優惠。數量有限，送完即止。
老虎堂黑糖湯圓系列 :
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選