【5000元消費券】善用消費券買金保值抗通脹　3點小貼士

▲ 消費券買金 要注意呢三樣嘢！

踏入9月，相信首批獲發消費券的市民手上的消費額都用得七七八八，甚至可能已經使凸了。經過首輪消費，相信大家已釋放不少購物慾，下一轉希望點樣利用消費券？例如購買保值的東西，如買實體黃金，保值等增值？不過今時今日想買金保值或投資，要留意以下3件事。



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1. 為保值不宜買飾金

若你是為了保值的緣故，記得要選擇購買金條和金粒而非飾金，因為買賣價會較便宜而且買賣差價較窄。相反，飾金有火耗及手工費等雜費，愈花巧的款式，火耗及手工費愈高，當你想套現時成本變相便會更大，所以購買黃金時可以先衡量用途。

2. 留意影響金價因素

雖然黃金一向被視為較保值的產品，不過近年黃金價格有起有跌，亦即是說同樣有下跌風險，尤其是環球宏觀因素，都會影響金價。因此購買時可以多要留意影響金價的因素，例如經濟環境、各國的貨幣政策及目前政治局勢等。

3. 不同金鋪金價不一

買賣黃金的價格每間店都不一樣，市民若想購入，可以先走多數間金店，比較一下價格。



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責任編輯：陳玉蓮

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