  • 34°C
香港時間 : 2021908日 (週三) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】善用消費券買金保值抗通脹　3點小貼士

個人增值 14:05 2021/09/08

分享：

消費券買金 要注意呢三樣嘢！

踏入9月，相信首批獲發消費券的市民手上的消費額都用得七七八八，甚至可能已經使凸了。經過首輪消費，相信大家已釋放不少購物慾，下一轉希望點樣利用消費券？例如購買保值的東西，如買實體黃金，保值等增值？不過今時今日想買金保值或投資，要留意以下3件事。

【5萬蚊買金飾做嫁妝　不如轉買珠寶股？ 按此

1. 為保值不宜買飾金

若你是為了保值的緣故，記得要選擇購買金條和金粒而非飾金，因為買賣價會較便宜而且買賣差價較窄。相反，飾金有火耗及手工費等雜費，愈花巧的款式，火耗及手工費愈高，當你想套現時成本變相便會更大，所以購買黃金時可以先衡量用途。

2. 留意影響金價因素

雖然黃金一向被視為較保值的產品，不過近年黃金價格有起有跌，亦即是說同樣有下跌風險，尤其是環球宏觀因素，都會影響金價。因此購買時可以多要留意影響金價的因素，例如經濟環境、各國的貨幣政策及目前政治局勢等。

3. 不同金鋪金價不一

買賣黃金的價格每間店都不一樣，市民若想購入，可以先走多數間金店，比較一下價格。

【10年積蓄瞓身家投資比特幣　美網民買槓桿期貨一夜輸清:按此

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

電子消費券 中共中央政治局 金價 黃金 產品 通脹 貨幣政策 經濟 政治

下一篇文章

【NFT】王家衛拍賣花樣年華NFT　NFT是甚麼？為何能點石成金？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【成功哲學】自律比聰明更重要？　億萬富翁都有的6個生活習慣
【成功哲學】自律比聰明更重要？　億萬富翁都有的6個生活習慣
【職場你點睇】小器經理「關心」離職同事難搵工　如何一句擊退刻薄上司
【職場你點睇】小器經理「關心」離職同事難搵工　如何一句擊退刻薄上司
今日理財筆記 - 學識呢3招　增加收入話咁易！
學識呢3招　增加收入話咁易！
【職場增值】打工仔想增加收入　醒你3招
【職場增值】打工仔想增加收入　醒你3招
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【財金投資名家講座】「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」　陳永陸：下半年宜選穩健高息股（一按即睇）
【財金投資名家講座】「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」　陳永陸：下半年宜選穩健高息股（一按即睇）