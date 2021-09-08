【ESG】歐盟計劃發行2500億歐元綠色債券　將成全球最大綠債發行人

▲ 【ESG】歐盟計劃發行2500億歐元綠色債券 向成為全球最大綠債發行人邁進

疫情促使國家推動可持續發展，推動環境、社會及公司治理（ESG），以實踐減少碳排放的目標。據《美聯社》報道，歐盟表示，今年10月將在其疫情復甦基金計劃下發行綠色債券，為27個成員國疫後復甦提供部分資金，並向成為全球最大綠色債券發行人的目標邁進。

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歐盟料成最大綠債發行人

歐盟表示，綠色債券所籌集的資金將用於綠色項目，而委員會將報告其對環境的影響。負責歐盟預算的專員Johannes Hahn表示，歐盟計劃由現時至2026年底發行2,500億歐元的綠色債券，計劃將令歐盟邁向全世界最大的綠色債券發行人。

歐盟表示，直至2026年底，所得款項的近三分之一，將用於為8,000億歐元復甦計劃中提供資金。為獲得復甦計劃援助的份額，歐盟國家已接受其國家計劃必須將至少37%的預算用於與氣候相關的項目。

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本月西班牙和英國也將首次發行綠色債。歐盟委員會宣布，今年發行約800億歐元總額的長期債券，另發行數百億歐元的短期票據。

歐盟近年積極發展綠色金融，致力達成「綠色協議」，歐盟已承諾在這十年內減少55%溫室氣體排放量，期望2050年實現碳中和的目標。

責任編輯：李瑩

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