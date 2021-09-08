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【收息股】6隻藍籌砌1年無間斷收息組合　一年股息有$8,281　回報達4.5厘

藍籌股 13:41 2021/09/08

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增加被動收入是每個人都想做的事，除了出租物業收租外，買入一些會定期派息的收息股都是產生被動收入的方法之一。藍籌股都是在某一個行業中處於重要支配地位、業績優良、市值大、知名度高的股票，目標以藍籌股砌出「月月有息收」組合，能降低公司因業績不理想而暫停派息的風險。

本網經過一輪篩選後，找出股息率逾4厘的藍籌股，嘗試砌出「月月有息收」的組合，主要考量是派息時間能符合每月派息的時間表，若當月有數隻股票能達到要求，則會選出股息率最高的股票。最終選出的6隻股票包括龍湖集團 （00960） 、新鴻基地產 （00016） 、中電控股 （00002） 、新世界發展 （00017） 、中國平安 （02318） 及建設銀行 （00939） ，涵蓋內房、香港地產股、公用股、內險、內銀等板塊，以現價計股票一手入場費合共約18.2萬元，1年派息預期達到8,281元，換言之股息回報達4.5%

可惜的是，在眾多藍籌股中未有於2月份派息的選擇，因此3月會列出兩隻收息股，根據往績，中電控股多在3月、6月、9月及12月派息，因此在12月份，除了新世界發展外，仍有中電會派息。

■藍籌股月月有息收組合■

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要留意的是，每月收息數據是按各公司最新公布的股息而作出估計，並不能確保往後每年的派息水平是一樣，而即使是藍籌股都有曾經出現過暫停派息的事件，因此以上組合只供參考，本網並不能保證在買入以上收息組合後能收到一樣金額的股息。除了以上組合外，投資者亦能根據自己的喜好及眼光，嘗試砌出自己的「月月有息收」組合。

若想知更多收息股，請留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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被動收入 股票 收息股 派息 新世界 龍湖集團（00960） 中電 新世界發展（00017） 中電控股（00002） 中國平安（02318）

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