【明星收入】中港台明星收入排名　周杰倫4年收入 = 港人打工1萬年　劉德華4年賺14億高過趙薇

內地近日大動作整頓娛樂圈，嚴打逃稅漏稅的流量明星，吳亦凡、鄭爽、趙薇等人都相繼被封殺。這些藝人賺天價酬勞，收入以億計算，最近網上更流傳港台明星將成下一個整頓目標。內地有媒體早前就曾公布華裔明星於2017年至2020年期間的收入排名，當中不乏有香港明星例如劉德華、鄧紫棋等4年間收入超過10億元人民幣，其中歌手周杰倫吸金力最強，4年賺超過20億元人民幣，成眾人之冠。

明星賺天價演出費已經不是新鮮事，陰陽合同、帶貨直播等都為他們帶來巨額酬勞。內地媒體曾公開40位華裔明星的收入排行榜，薪酬一個比一個高，下面收入排名頭20位明星，幾乎全部在4年間收入都超過10億，非常誇張。

■2017-2020年中港台明星收入排名頭20位■

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根據國家統計局數據顯示，2020年上海人均收入是全國最高，1年人均可支配收入為72,232元人民幣。若與明星收入排名第一的周杰倫相比，相等於當地人要工作29808年才能夠賺取到。香港2021年第2季的每月入息中位數為19,600元，要賺取周杰倫4年間逾21億人民幣的收入，便等於要工作11011多年，可謂遙不可及。

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責任編輯：嚴熹曼

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