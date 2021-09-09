【消費優惠】7-11買Häagen-Dazs雪糕批$100／5盒 精明消費 09:00 2021/09/09 分享： 雖然就嚟中秋但天氣仲係熱辣辣，想涼快吓？今個星期7-Eleven推Häagen-Dazs雪糕批（各款）100元5盒優惠，出示電子優惠券加15元仲可以買埋第6盒！優惠期至9月12日！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月9日） 今日 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月9日） 【睇戲優惠】嘉禾MegaBox黃埔買飛睇戲$50起 加推銀髮族全天候$25特惠票價 2021/09/08 【睇戲優惠】嘉禾MegaBox黃埔買飛睇戲$50起 加推銀髮族全天候$25特惠票價 【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年9月8日） 2021/09/08 【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年9月8日） 【消費優惠】Aeon Living Plaza指定夏天商品9折 2021/09/08 【消費優惠】Aeon Living Plaza指定夏天商品9折 【消費優惠】樂本健熱搶星期三 精選保健產品低至5折 2021/09/08 【消費優惠】樂本健熱搶星期三 精選保健產品低至5折 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 7－Eleven 飲品 雪糕 零食