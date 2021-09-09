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【消費優惠】7-11買Häagen-Dazs雪糕批$100／5盒

精明消費 09:00 2021/09/09

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雖然就嚟中秋但天氣仲係熱辣辣，想涼快吓？今個星期7-Eleven推Häagen-Dazs雪糕批（各款）100元5盒優惠，出示電子優惠券加15元仲可以買埋第6盒！優惠期至9月12日！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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