【消費優惠】魚米家21周年賞　9月壽星或身份證號碼有指定數字都有折

魚米家21周年慶典推出三重賞，只要係9月生日及身份證上有指定數字，即可享有低至7折優惠！只係乎合部分條件都有其他折扣優惠。

第一賞： 9月生日，身份證號碼中有齊「2」同「1」，即可享全單7折

9月生日，身份證號碼中有齊「2」同「1」，即可享全單7折 第二賞： 香港身份證號碼中有齊「2」同「1」，即可享全單8折

香港身份證號碼中有齊「2」同「1」，即可享全單8折 第三賞：9月生日嘅壽星，堂食惠顧即可享全單9折

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撰文：hket小編

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