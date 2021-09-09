【消費優惠】魚米家21周年賞 9月壽星或身份證號碼有指定數字都有折 精明消費 10:30 2021/09/09 分享： 魚米家21周年慶典推出三重賞，只要係9月生日及身份證上有指定數字，即可享有低至7折優惠！只係乎合部分條件都有其他折扣優惠。 第一賞：9月生日，身份證號碼中有齊「2」同「1」，即可享全單7折 第二賞：香港身份證號碼中有齊「2」同「1」，即可享全單8折 第三賞：9月生日嘅壽星，堂食惠顧即可享全單9折 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】7-11買Häagen-Dazs雪糕批$100／5盒 今日 【消費優惠】7-11買Häagen-Dazs雪糕批$100／5盒 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月9日） 今日 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月9日） 【睇戲優惠】嘉禾MegaBox黃埔買飛睇戲$50起 加推銀髮族全天候$25特惠票價 2021/09/08 【睇戲優惠】嘉禾MegaBox黃埔買飛睇戲$50起 加推銀髮族全天候$25特惠票價 【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年9月8日） 2021/09/08 【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年9月8日） 【消費優惠】Aeon Living Plaza指定夏天商品9折 2021/09/08 【消費優惠】Aeon Living Plaza指定夏天商品9折 著數優惠 積分優惠 飲食優惠 付款優惠 香港身份證 香港