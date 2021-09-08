【財金投資名家講座】美股會爆嗎？陳永陸解構港美股市關係（一按即睇）

本集邀請到著名股評人陳永陸分享對美股的看法！受到美國上周五公布的就業數據顯著差過預期拖累，投資者擔心經濟復甦步伐減弱，美國道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數連跌2日，而納斯達克指數則屢創新高，美股之後的發展將何去何從？會否有爆破的風險？

另外，市場亦不時傳出美國聯儲局快將「收水」的消息，若聯儲局真的開始「收水」，對於環球市場會有甚麼影響？現時美股對港股的影響力又是否已大不如前？

陳永陸認為，加息對美股的影響不大，覺得美國聯儲局不會太快加息，可能只是先小規模減買債來應對，因此美股有機會「愈谷愈高」，但未必這麼快爆破。

他又指，現時市場上的流動性太多，再加上息口低，推升樓市及股市。而資產逐漸貶值時，亦驅使資金流向保值的投資，例如樓市、黃金及投資資產如比特幣。

00:09 - 04:04 有指美國很快就「收水」達成共識，對市場會帶來甚麼效應？ 04:07 - 07:11 新舊板塊輪替的現象是否正在港股出現？ 07:13 - 08:48 我們能否看着美股走勢來推測港股表現？

【第一集：陳永陸：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？按此】

【第二集：「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」 陳永陸：下半年宜選穩健高息股 按此】

《財金投資名家講座》自8月23日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

＝＝＝＝＝

想第一時間知道有冇中獎成為觀塘凱滙業主？立即下載《香港經濟日報》App，唔使等，9月8日中午12時手機即時通知。