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【財金投資名家講座】美股會爆嗎？陳永陸解構港美股市關係（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/08

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本集邀請到著名股評人陳永陸分享對美股的看法！受到美國上周五公布的就業數據顯著差過預期拖累，投資者擔心經濟復甦步伐減弱，美國道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數連跌2日，而納斯達克指數則屢創新高，美股之後的發展將何去何從？會否有爆破的風險？

另外，市場亦不時傳出美國聯儲局快將「收水」的消息，若聯儲局真的開始「收水」，對於環球市場會有甚麼影響？現時美股對港股的影響力又是否已大不如前？

陳永陸認為，加息對美股的影響不大，覺得美國聯儲局不會太快加息，可能只是先小規模減買債來應對，因此美股有機會「愈谷愈高」，但未必這麼快爆破。

他又指，現時市場上的流動性太多，再加上息口低，推升樓市及股市。而資產逐漸貶值時，亦驅使資金流向保值的投資，例如樓市、黃金及投資資產如比特幣。

00:09 - 04:04　有指美國很快就「收水」達成共識，對市場會帶來甚麼效應？

04:07 - 07:11　新舊板塊輪替的現象是否正在港股出現？

07:13 - 08:48　我們能否看着美股走勢來推測港股表現？

【第一集：陳永陸：港股未言見底　關鍵時機睇幾時？按此

【第二集：「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」　陳永陸：下半年宜選穩健高息股 按此

 

《財金投資名家講座》自8月23日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

＝＝＝＝＝

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欄名 : 財金投資名家講座

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