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【MPF】第二季永久離港提取強積金申索按季增4%　積金局：數目與對上三季相若

強積金 17:20 2021/09/07

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積金局發表《強制性公積金計劃統計摘要》季刊，涵蓋強積金制度截至2021年6月底的主要統計數據，包括登記人數、帳戶數目及投資表現等。

截至今年6月底，強積金總資產約1.22萬億元，按年增長26%，其中扣除收費及費用後的淨回報超過4,600億元。過去5年間，強積金總資產增加101%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報為5.1%，高於同期的1.8%通脹率。而以年率化淨回報計算，各類強積金基金均錄得正回報。

另外，第二季以不同理由（包括退休、提早退休等）提取強積金的申索總數為60,200宗，較對上一季的66,600宗下跌10%。當中以永久離港為理由提取強積金的申索數目在第二季（8,000宗）較對上一季（7,700宗）增加4%。

積金局：第二季永久離港申索數目與對上三季相若

就以永久離港為理由提取強積金，積金局發言人補充，根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目每季均有變動，2021年第二季的申索數目（8,000宗）與對上三季（分別為8,100宗、8,500宗及7,700宗）大致相若。按年的申索數目亦有升有跌。雖然2020年第三季至2021年第二季的申索數目較2019年第三季至2020年第二季有所上升，但整體而言，最近過去3年每年度的申索數目較之前2年每年度的申索數目顯著下降。

發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於1個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。另外，隨着強積金投資期內表現理想，加上持續流入的供款，強積金總資產值亦有增長，因此，以永久離港為理由申請提取強積金的申索金額亦同步上升。

此外，發言人重申，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地（例如非本地僱員結束在香港工作）或移居內地生活。

若想知更多關於MPF資訊，記住留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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