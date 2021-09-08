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【消費優惠】Emack & Bolio's雪糕球買一送一　迪士尼樂園「雙重暢玩」$699入園2次 

精明消費 07:00 2021/09/08

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Emack & Bolio's：雪糕球買一送一

Emack & Bolio’s早前在facebook宣布，2間分店將於本月內結業。而雪糕店早前推出優惠，由即日起至9月12日，凡於店內購買任何雪糕球均額外多送一球，優惠只限店內購買。

    點擊圖片放大

分店地址：

  • 灣仔皇后大道東200號利東街囍匯地下G09及G10號舖
  • 中環閣麟街26號地舖

2. 迪士尼樂園：「雙重暢玩」$699入園2次 

香港迪士尼樂園推出「雙重暢玩」優惠，成人只需699元，可於9月17日至2022年1月19日期間任選2天入園。同時，訪客更可享其他額外優惠，包括樂園購物和餐飲優惠。

    點擊圖片放大

預訂網站

3. PizzaExpress：堂食單點滿$250減$50

由即日起至10月8日，凡惠顧PizzaExpress堂食單點菜式滿250元（需包括一款羅馬薄餅）即減50元，每枱最高可享100元優惠。

    點擊圖片放大

店舖地址

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

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欄名 : 今日優惠精選

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