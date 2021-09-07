【職場增值】打工仔想增加收入　醒你3招

自從經歷過疫情，不少打工仔失去一份穩定工作，即使現在已經重新找到一份工作，但個人的危機感相信亦會大增，不少人除了一份正職亦在尋求額外的收入來源，好讓自己有更大彈性。今次介紹3招，幫你在將來增加收入。

1. 學習新技能 增加加薪轉工機會

想增加收入當然是期望現有公司能夠升職加薪，不過要升職加薪當然要讓上司知道你的能力，例如你可以為公司再付出甚麼，令自己在公司更有價值，想加人工亦更有「牙力」。

進修學習新技能，會是一個好方法。除了能夠令自己在現時的公司更能討價還價，萬一提出加薪拒絕，即使要轉工換更高人工，有新技能亦能讓打工仔在求職市場上更具競爭力。不過打工仔在轉工前也要考慮自身能力、家庭經濟情況等。

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2. 放售物品 幫補收入



其實可能很多人家裡都有一堆物品，棄之可惜，但又未必用得着，這個時候你可以考慮將這些物品放到二手網站上出售，亦可以藉此整理一下家裡的東西，讓自己知道個人有甚麼需要，來一個斷捨離。將自己沒有用的物品出售，你可能會發現自己不要的東西或許是別人心目中的寶貝，更可幫補每月收入，一舉兩得。



3. 假日兼職



若你有一技之長，例如彈琴或是語文不錯的話，你可以在假日教琴或是擔任私人補習老師，賺取額外收入。每星期花數小時賺取500元，1個月已有2,000元了，1年下來已有24,000元。若你能力好，發展得好的話甚至可以將外快轉為正職，只要努力的去經營還是有可能的。就算沒有特定技能，要開源，兼職外賣送亦是可以的。

責任編輯：陳玉蓮

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